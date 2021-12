18 Tore in 14 Spielen: Platzek träumt vom Finale Bocholt gegen RWE

In der Oberliga Niederrhein liegt die SSVg Velbert auf Platz eins. Mitfavorit 1. FC Bocholt lauert fünf Punkte dahinter. Die große Hoffnung des FCB: Torjäger Marcel Platzek.

Es war ein sehr emotionaler Abschied von Marcel Platzek im Sommer. Er verließ nach insgesamt zehn Jahren bei Rot-Weiss Essen die traditionsreiche Hafenstraße in Richtung Bocholter Hünting.

Bei RWE waren seine Qualitäten nicht mehr gefragt, beim 1. FC Bocholt ist man umso glücklicher, dass Platzek wieder zur alter Stärke gefunden hat. 14 Spiele, 18 Tore, mehr muss man wohl nicht sagen. In der Oberliga Niederrhein ist kein anderer Spieler so torhungrig wie der populäre "Platzo". Robin Hilger, Akteur der SSVg Velbert, liegt mit elf Treffern schon sieben Buden hinter Platzek.

"Das Wichtigste für einen Fußballer ist, dass ihm Vertrauen entgegengebracht wird. Ich habe wieder Spaß am Fußball und spiele regelmäßig. Ich will für den 1. FC Bocholt so viele Tore wie möglich erzielen. Wir haben coole Jungs in der Truppe. Momentan läuft es für mich sehr gut. Ich kann nicht klagen (lacht)", sagt der 31-Jährige in einem Interview mit dem Portal "fussball.de".

Auch wenn Bocholt aktuell fünf Zähler hinter Velbert rangiert, ist Platzek zuversichtlich, dass er in der kommenden Saison wieder in der Regionalliga spielen wird. Schließlich will er seine Statistik von 324 Viertligaspielen und 93 Toren weiter ausbauen. Vielleicht dann auch in den Spielen gegen seinen Ex-Klub Rot-Weiss Essen - falls dieser nicht aufsteigen sollte.

An die Hafenstraße kehrt Platzek immer noch sehr gerne zurück, wie er im "Fussball.de"-Interview betont. Platzek: "Ich bin glücklich und zufrieden, wie meine Karriere gelaufen ist, und bereue gar nichts. Bei Rot-Weiss Essen bin ich immer noch sehr angesehen. Jeder will sich mit mir unterhalten, wenn ich dort auftauche. Das ist sehr viel wert und macht mich auch stolz."

Für das neue Jahr hat der Familienvater, der mit seinen Liebsten in Moers lebt, drei Wünsche - einer ist auch mit RWE verbunden. Gesundheit für meine Familie und Freunde steht an erster Stelle. "Ich bin weiterhin torhungrig, möchte mit dem 1. FC Bocholt den maximalen Erfolg haben und aufsteigen. An dritter Stelle wäre ein Finale im Niederrheinpokal zwischen dem 1. FC Bocholt und Rot-Weiss Essen ganz cool", hofft Platzek auf ein erfolgreiches Jahr 2022.