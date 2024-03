SC Verl 16:30 Rot-Weiss Essen 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 weiß aktuell noch nicht, in welcher Liga die erste Mannschaft in der neuen Saison an den Start gehen wird. Aber der neue Trainer steht fest.

Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 befindet sich elf Spieltage vor Schluss in der Landesliga Staffel 3 in Westfalen im Abstiegskampf. Gerade einmal einen Punkt liegen die 08er vor dem FC Altenbochum, der den ersten der drei Abstiegsränge belegt. Jan Ramadan kam im Januar 2024 nach Wattenscheid mit einem klaren Auftrag: Schwarz-Weiß 08 in der Liga zu halten. Dass er nach der Saison wieder gehen würde, stand schon bei seinem Amtsantritt fest. Nun ist auch fix, wer den Ramadan ab dem 1. Juli in Wattenscheid ablösen wird. Nämlich Rene Ziarna, aktuell noch Trainer des Bochumer Bezirksligisten FC Neuruhrort. Ursprünglich sollte Ziarna schon im Januar 2024 bei Schwarz-Weiß 08 übernehmen, sagte aber den Wattenscheidern ab. Ab dem 1. Juli 2024 steht er dem Klub aber nun zur Verfügung. Auch er wird natürlich hoffen, dass er dann Wattenscheid 08 als Landesliga-Mannschaft übernimmt. Und Ramadan? Dieser hat ganz andere Ambitionen. Drei von vier Spielen gewann er bisher als 08-Trainer. Mit einem Landesliga-Klassenerhalt in der Tasche will B-Lizenzinhaber Ramadan dann ab dem 1. Juli wieder versuchen höherklassig anzuheuern. "Ja, dies habe mich 08-Chef Peter Schöne klar kommuniziert. Ich will einfach höher hinaus. Vor der Unterschrift in Wattenscheid hatte ich auch gute Gespräche mit Oberligist FC Cosmos Koblenz, aber da wurde mir nur der Posten des Co-Trainers angeboten. Auf dieser Position sehe ich mich nicht und habe abgesagt", erzählte Ramadan schon beim Start seines Engagement an der Dickebankstraße. Der gebürtige Syrer ergänzte gegenüber RevierSport: "Ich musste leider in den letzten Monaten immer wieder feststellen, dass es in dem Geschäft weniger um Qualität als viel mehr um Vitamin B geht. Das ist schade. Aber vielleicht kann ich mit einer erfolgreichen Restrunde mit Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 auf mich aufmerksam machen."

