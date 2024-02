Die SpVgg Steele steckt nach wie vor tief im Abstiegskampf der Landesliga fest. Der Rückrundenauftakt ist misslungen. Nun kommt ein immens wichtiges Kellerduell auf sie zu.

Der Himmel über der SpVgg Steele zeichnet nach wie vor eher dunkle Wolken. Die Essener belegen aktuell Rang 16 und stehen damit auf einem direkten Abstiegsplatz in der Landesliga Niederrhein 2.

Zum Auftakt versiebte die Elf von Dirk Möllensiep die Chance auf den Sprung auf den Relegationsplatz. Gegen Wesel Lackhausen verlor Steele knapp mit 1:2.

"Die Stimmung ist deswegen schon ein wenig bedrückt. Wir haben in den ersten 30 Minuten gar nicht ins Spiel gefunden. Das darf uns nicht passieren", erklärte Möllensiep. Er versicherte jedoch, dass seine Truppe "heiß auf das anstehende Wochenende" ist.

Nun steht die Spielvereinigung weiter mit dem Rücken zur Wand. Angenehmer wird es zudem nun wirklich nicht. Am 23. Spieltag kommt es nämlich zum Kracher gegen den direkten Tabellennachbarn, den VfB Frohnhausen.

Issam Said betonte bereits gegenüber RS, dass das "ein Spiel auf Augenhöhe" sein wird. Das ist eben auch der Tabellenlage geschuldet. Beide Teams sind punktgleich und haben mit -13 sogar das gleiche Torverhältnis.

Ähnlicher könnte die Ausgangslage demnach nicht sein. Am Wochenende steht den Kontrahenten eine Partie bevor, die im Nachhinein das Überleben in der Landesliga beeinflussen könnte. Die Wichtigkeit dieses Abstiegsduells ist daher selbstverständlich auch im Lager der SpVgg Steele angekommen.

Hitziges Duell - vielleicht schon um den Klassenerhalt?

Möllensiep möchte das kommende Aufeinandertreffen allerdings nicht überbewerten: "In unserer Situation ist jedes Spiel wichtig. Selbst bei einem Sieg in Frohnhausen bist du ja nicht sicher. Es wird mir meiner Meinung nach zu sehr zu einem Endspiel gemacht und unnötig Öl ins Feuer gekippt. Das brauch diese Partie nicht, die zweifelsohne auch so brisant genug ist."

Sein Zusatz: "Selbstverständlich wollen wir punkten. Jeder Zähler ist von enormer Wichtigkeit für uns."

Aus den letzten drei direkten Duellen kam Steele zweimal als Sieger hervor. Einmal trennten die Teams sich mit einer Nullnummer. Ein gutes Omen für die wegweisende Partie am Sonntag? "Nicht unbedingt. Es waren immer sehr knappe Spielverläufe. Wir sind beide auf einem vergleichbaren Level. Daher wird es erneut sehr eng werden", so Möllensiep.

Der Steele-Trainer betonte mehrfach, dass unabhängig vom Ausgang "niemand sicher gerettet oder schon abgestiegen ist." Da hat der 53-Jährige recht. Nach dem 23. Spieltag sind noch 45 Zähler auszuspielen in über 15 Partien. Sicher sein kann sich niemand.

Gemeinsame Vergangenheit

Möllensiep und Said verbindet eine gemeinsame Zeit beim VfB Frohnhausen. Damals war der heutige Steele-Coach als Sportlicher Leiter bei den Löwen tätig - wenn auch nur für ein dreiviertel Jahr. Die Freundschaft zu Said besteht aber "schon seit 13,14,15 Jahren", erklärte Möllensiep.

Daher wäre der Wunsch, "dass keiner von uns absteigt. Am besten kein einziger Essener Verein." Genauso wichtig wird sein, dass Steele nicht in die Relegation geriet. "Zu den Terminen steht bereits unser Mallorca-Trip fest", lachte der Trainer.