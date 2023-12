Landesligist VfB Frohnhausen steckt in einer schwierigen Phase. Nun ist der erste Wintertransfer unter Dach und Fach.

Der VfB Frohnhausen musste am Sonntag die dritte Niederlage in Serie einstecken. Im Landesliga-Derby beim FC Kray kassierten die Löwen eine bittere 0:5-Klatsche.

Dadurch steht Frohnhausen weiterhin auf dem ersten Abstiegsrang. Der Rückstand auf den Relegationsplatz, den der ESC Rellinghausen belegt, beträgt drei Punkte.

In diesem Jahr hat der Landesligist noch in zwei Spielen die Chance, nicht unter dem Strich zu überwintern: Die kommenden Gegner heißen VfB Speldorf und Arminia Klosterhardt. Das Duell gegen den direkten Konkurrenten aus Klosterhardt ist bereits ein richtungsweisendes Spiel im Kampf um den Klassenerhalt.

Für die Rückrunde wird sich Frohnhausen neu aufstellen. Mindestens zwei, drei neue Spieler sollen dazustoßen und die Qualität im Kader anheben. Wie RevierSport erfuhr, ist der erste Transfer in trockenen Tüchern. Vom Bezirksligisten SV Burgaltendorf wechselt Stürmer Kai Hoffmann an die Raumerstraße. Der SVA hat diesem Wintertransfer bereits zugestimmt.

Kai hatte vor seinem Wechsel nach Burgaltendorf bei Preußen Essen in vier Jahren weit über 100 Tore geschossen. Mit ihm bekommen wir mehr Erfahrung in unser junges Team. Issam Said.

VfB-Coach Issam Said bestätigte den Hoffmann-Wechsel gegenüber RS: "Kai hatte vor seinem Wechsel nach Burgaltendorf bei Preußen Essen in vier Jahren weit über 100 Tore geschossen. Mit ihm bekommen wir mehr Erfahrung in unser junges Team. Er hat die Qualität zum Stammspieler. Wir freuen uns, dass sich Kai für uns entschieden hat und bedanken uns bei Burgaltendorf, dass sie diesen Transfer im Winter ermöglicht haben."

Hoffmann wechselte erst zu dieser Saison nach Burgaltendorf, wo er jetzt nach nur einem halben Jahr seine Zelte wieder abbrechen wird. In elf Einsätzen erzielte er drei Treffer. Deutlich beeindruckender war seine Torquote beim ESC Preußen: Die Elf von der Seumannstraße schoss der schnelle Stürmer 2022 mit unglaublichen 57 Saisontoren zum Aufstieg in die Bezirksliga und in der Folgesaison mit 21 Treffern zum Klassenerhalt.

Insgesamt kommt der 31-Jährige in seiner Laufbahn auf 29 Treffer in 50 Bezirksliga-Partien. In der Rückrunde geht Kai Hoffmann dann erstmals in der Landesliga auf Torejagd.