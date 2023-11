Landesliga Staffel 3: „Kollektiver Erfolg“ - Westfalia Herne dreht Derby in Unterzahl

Der SC Westfalia Herne hat beim Abstiegskandidaten und Stadtnachbarn SW Wattenscheid 08 mit 2:1 (0:1) gewonnen. Trainer Hayrettin Celik lobte den Zusammenhalt in Unterzahl.

Auf dem Papier waren die Rollen klar verteilt: Am 15. Spieltag der Landesliga Westfalen Staffel 3 musste der Tabellendritte SC Westfalia Herne im Lokalderby bei Kellerkind Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 antreten. Trainer Hayrettin Celik forderte im Vorfeld sechs Punkte aus den verbleibenden zwei Ligaspielen bis zum Jahreswechsel.

Die Partie auf dem neuen Kunstrasenplatz an der Dickebankstraße sollte jedoch zu Beginn ganz anders verlaufen als vorgestellt. Die Gastgeber strahlten Selbstbewusstsein aus und liefen den großen Favoriten mutig an. Seyit Ersoy (19.) und Fatlum Zaskoku (33.) hatten erste Großchancen auf dem Fuß, scheiterten aber jeweils am stark parierenden Westfalia-Keeper Akin Ergin. Zudem rettete der Pfosten für den Sportclub (34.).

Nachdem sich die Gäste vom Schloss Strünkede durch ein Frustfoul von Ali Gülcan und einer daraus resultierenden Roten Karte zusätzlich selbst schwächten (35.), kam Wattenscheid endgültig in Fahrt. Kurz vor dem Pausenpfiff traf Jan Tegtmeier nach einem Doppelpass zur 1:0-Führung (44.). „Die Rote Karte will ich gar nicht anprangern. Das sind Emotionen, das passiert im Fußball. In der Situation haben wir uns unglücklich verhalten und das hat der Schiedsrichter geahndet“, resümierte Herne-Coach Celik.

Nach dem Seitenwechsel trat Herne in veränderter Grundformation und mit Wut im Bauch auf. „Es brauchte keine Halbzeitansprache. Die Jungs waren selbst gewillt das Spiel zu drehen“, verriet Celik. Zunächst schoss Ahmed Bakare dem gegnerischen Keeper genau in die Arme (56.), wenig später durfte er dann schließlich über den 1:1-Ausgleichstreffer jubeln: Eine abgefälschte Flanke des Nigerianers landete über dem Wattenscheider Schlussmann hinweg genau unter der Querlatte im Tor der Hausherren (63.).

Im Anschluss ließ Herne den Schwarz-Weißen kaum mehr Luft zum Atmen und baute, vor allem per Freistoß in Person von Lokman Erdoğan (71. / 74.), mächtig Druck auf. Vier Zeigerumdrehungen später stand Mannschaftskapitän Christian Silaj nach flacher Hereingabe von der rechten Außenbahn goldrichtig und musste nur noch seinen Fuß hinhalten - 2:1 (78.).

SW Wattenscheid 08: Kaemper - Schroven, Tabi, Tomasello, Zaskoku - Bröcker, Borin, Kaplan (60. Herrmann) - Tegtmeier, Ersoy, Yildirim (79. Tahiri) Kaemper - Schroven, Tabi, Tomasello, Zaskoku - Bröcker, Borin, Kaplan (60. Herrmann) - Tegtmeier, Ersoy, Yildirim (79. Tahiri) SC Westfalia Herne: Ergin - Cetin (46. Hamza), Dilek, Agita (87. Kessery), Bouachria - Silaj , Prudetskiy (46. Tsuzuki), Bakare (84. Sezen) - Erdoğan (90. Hatim), Ablak, Gülcan Schiedsrichter: Ben Gödde Rote Karte: Gülcan (35.) Tore: 1:0 Tegtmeier (44.), 1:1 Bakare (63.), 1:2 Silaj (78.) Zuschauer: 188

Obwohl der eingewechselte Kimaz Hamza kurz vor Schluss noch die einhundertprozentige Chance zur vorzeitigen Entscheidung liegen ließ (89.), konnten die Gäste den knappen Vorsprung über die Zeit retten und nach 90 Minuten einen wichtigen Auswärtssieg bejubeln.

„Dass wir mit zehn Mann so eine Partie noch drehen, verdient großen Respekt. Auf dem Platz, von der Bank, an der Seitenlinie - das war ein kollektiver Erfolg in allen Mannschaftsteilen. Nur so kann man Spiele ins Positive ummünzen“, erzählte Celik stolz.

Kreispokal und "heißes Duell" in Hordel, dann ist Winterpause

Eine Verschnaufpause gibt es für den SC Westfalia Herne nicht: Zunächst gastiert der Traditionsklub am kommenden Dienstag im Kreispokal (21.11., 19:30 Uhr) beim Bezirksligisten SpVgg Blau Gelb Schwerin, ehe es danach zum letzten Westfalenliga-Duell vor der Winterpause zum DJK TuS Hordel geht (03.12., 14:30 Uhr).

„Meine Erfahrung ist, dass Duelle an der Hordeler Heide immer heiß und umkämpft sind - egal in welcher Liga. Wir erwarten ein motiviertes Team und einige bekannte Gesichter. Die Vorgabe ist das Jahr mit drei weiteren Punkten abzuschließen“, blickte Celik voraus.

Zeitgleich empfängt Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 die SG Welper.