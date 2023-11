Landesligist SG Schönebeck sicherte sich am Sonntag einen weiteren wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Dieser Zähler wurde allerdings teuer bezahlt.

Die SG Schönebeck spielt eine überraschend starke Saison als Aufsteiger. Mit 22 Punkten nach 16 Partien rangiert die SGS auf dem zehnten Tabellenplatz und hat vier Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz sowie fünf Zähler auf den ersten Abstiegsrang.

Hinter dem Oberliga-Absteiger FC Kray ist der Bezirksliga-Meister das zweitbeste Essener Landesliga-Team – vor dem VfB Frohnhausen, ESC Rellinghausen und der SpVgg Steele.

"Wir sind mit der bisherigen Saison sehr zufrieden und sind auch immer besser in der Lage, unser Spiel über längere Phasen in den Spielen durchzuhalten", resümiert Schönebecks Aufstiegstrainer Olaf Rehmann. Einen weiteren Achtungserfolg konnte die SGS am vergangenen Spieltag feiern: Beim Tabellenfünften SF Lowick holte die Rehmann-Elf ein starkes 2:2-Remis.

Nach der 1:0-Führung von Dennis Wibbe drehte der Favorit zwar die Partie in der Schlussphase zu seinen Gunsten, doch Schönebeck hatte die passende Antwort parat. In der 91. Minute erzielte Anel Corovic den Treffer zum umjubelten 2:2-Ausgleich.

"Das Spiel in Lowick hat gezeigt, woran wir noch arbeiten müssen – nämlich das Spiel Ergebnis unabhängig durchzuhalten. Die Führung hat uns eher aus dem Rhythmus gebracht, als dass sie uns geholfen hätte. Da müssen wir dann einfach weiter nach vorne spielen und dürfen nicht passiv werden", sieht der SGS-Coach noch Luft nach oben.

So richtig freuen konnte sich der Trainer aber nicht über diesen Punktgewinn. Der Grund: Stürmer Buba Ceesay, der erst in der 84. Minute eingewechselt wurde, musste nach dem Ausgleich wieder raus und wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert.

Rehmann: "Buba hat sich beim Ausgleich in der Nachspielzeit verletzt. Er hat den Ball am Torwart vorbeigespitzelt, der ihn beim Rettungsversuch voll erwischt hat. Buba hatte eine tiefe Fleischwunde oberhalb des Knies. Da der Knochen zu sehen war, gab es den Verdacht eines offenen Bruchs. Dieser hat sich zum Glück nicht bestätigt. Der Knochen scheint nicht beschädigt zu sein. Buba wurde mit elf Stichen genäht und dann nach Hause entlassen."

So hatte Ceesay wohl doch Glück im Unglück und wird aller Voraussicht nach "nur" mehrere Wochen und nicht mehrere Monate lang ausfallen.