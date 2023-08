Westfalenpokal: Wanne 11 feiert Dreierpacker Bienk, Münster-Derby in Runde 2

Dank eines lupenreinen Hattricks steht der SV Wanne 11 in der 2. Runde des Westfalenpokals. Auf den Landesligisten wartet jetzt die SG Wattenscheid 09.

Ein Spiel steht noch aus, dann ist die erste Runde im Westfalenpokal in den Büchern. Am Donnerstagabend (17. August) kämpften sechs Landesligisten um drei der verbliebenen Zweitrundenplätze.

Einer davon geht an den SV Wanne 11, und der Sportverein weiß genau, bei wem er sich bedanken kann. Im Spiel gegen den VfB Westhofen hatte Steven Murro (7.) die Wanner bereits früh in Führung gebracht, die Safet Tupalla für die Gäste nach einem fälligen Elfmeterpfiff vom Punkt aber schnell egalisierte (18.).

Bis zur Halbzeit blieb es ausgeglichen, Wanne-Trainer Franko Pepe bewies mit seinem Wechsel in der Pause dann ein goldenes Händchen: Joker Yves Brooklyn Bienk sorgte mit seinem lupenreinen Hattrick (50./60./90.) am Ende für ein klares 4:1-Endergebnis und die Zweitrundenteilnahme des SV Wanne 11.

Und da haben die Wanner ein großes Los gezogen: Die SG Wattenscheid 09, die in der ersten Runde mit Mühe 2:1 gegen YEG Hassel siegreich blieb, wird die kommende Pokalhürde für den SV Wanne werden.

Borussia Münster gegen Preußen - Oerlinghausen siegt vom Punkt

In der zweiten Runde wird auch Borussia 07 Münster antreten. Mit dem 2:1-Erfolg über BW Westfalia Langenbochum sicherte sich die Borussia trotz 0:1-Rückstand und später Unterzahl in Runde zwei ein echtes Hammerduell: Drittligist und Stadtrivale Preußen Münster ist der nächste Gegner!

Dramatisch wurde es beim Spiel zwischen dem TSV Oerlinghausen und Post TSV Detmold. Nachdem es in 90 Minuten keinen Treffer gab, ging es nach Ablauf der regulären Spielzeit direkt ins Elfmeterschießen. Dort starteten die Hausherren zwar mit einem Fehlschuss, die Detmolder Gäste verloren allerdings die Nerven und versenkten nur den ersten Versuch. 3:1 hieß es am Ende für die Oerlinghäuser, für die es gegen Regionalligist SV Rödinghausen weiter geht.

Ein Platz in der zweiten Runde wird am 13. September vergeben. Der Sieger der Partie zwischen Westfalenligist RSV Meinerzhagen und Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl wird in Runde zwei auf SW Ostinghausen aus der Landesliga treffen.