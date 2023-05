Relegation: So sehen die Aufstiegsspiele in Westfalen und am Niederrhein aus

Wie an jedem Ende einer Fußball-Saison geht es für einige Mannschaften noch um den Aufstieg. Wie die Mannschaften aus Westfalen und vom Niederrhein den Aufstieg schaffen können, erfahren sie hier.

Um aufzusteigen, muss zuerst die eigene Leistung stimmen. Doch für manche Aufstiegsanwärter hängt der Traum von der höheren Spielklasse auch von anderen Spielstaffeln ab. Besonders in Westfalen sind viele Mannschaften auf die Ergebnisse anderer Staffeln angewiesen.

In der Westfalenliga geht es um den Aufstieg in die Oberliga. Die Meister der beiden Westfalenligen steigen direkt auf. Die Vizemeister müssen hingegen in ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg. In der Westfalenliga 1 steht mit der SpVgg Erkenschwick der erste Aufsteiger fest. Der Zweitplatzierte, der SC Peckeloh, muss im Aufstiegsspiel gegen den FC Brünninghausen oder Türkspor Dortmund antreten.

Wichtig: Sollte die SG Wattenscheid durch die nicht erteilte Lizenz an den 1. FC Düren in der Regionalliga die Klasse halten, steigen beide Vizemeister direkt auf!

In der Landesliga kämpfen die Mannschaften um den Aufstieg in die Westfalenliga. Dabei steigen alle vier Meister der Landesliga direkt auf. Die Zweiten der vier Landesligen treten in Aufstiegsspielen gegeneinander an. Am Ende steigen drei von vier Vizemeistern auf.

Der Spielplan der Aufstiegsrunden gestaltet sich folgendermaßen:

Runde 1:

Spiel 1: FC Nordkirchen - Hombrucher SV/SpVgg Horsthausen oder SV Wanne 1911 (Sonntag, 4. Juni, 15 Uhr, neutraler Platz)

Spiel 2: BSV Menden - FC Neheim oder SCV Neuenbeken (Sonntag, 4. Juni, 15 Uhr, neutraler Platz)

Runde 2:

Spiel 3: Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2 (Donnerstag, 8. Juni, 15 Uhr, neutraler Platz)

Auch hier gilt: Sollte der 1. FC Düren die Lizenz für die Regionalliga nicht erhalten, entfällt die Relegation und alle Vizemeister steigen direkt auf!

In den Bezirksligen hingegen steht durch die vielen Spielstaffeln deutlich mehr auf dem Plan. Insgesamt 12 Aufstiegsspiele sind angesetzt.

Hier eine Übersicht:

Runde 1, 4. Juni, 15 Uhr auf neutralen Plätzen:

Spiel 1: FC Marl (Vizemeister Staffel 9) - Vizemeister Staffel 12

Spiel 2: Vizemeister Staffel 8 - TuS Lipperreihe (Vizemeister Staffel 3)

Spiel 3: VfL Kamen (Vizemeister Staffel 7) - SG FA Herringhausen/Eickum (Vizemeister Staffel 1)

Speil 4: TuS Brake (Vizemeister Staffel 2) - Vizemeister Staffel 13

Spiel 5: Vizemeister Staffel 10 - Vizemeister Staffel 6

Runde 2, 8. Juni, 15 Uhr auf neutralen Plätzen:

Spiel 6: Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 1

Spiel 7: Vizemeister Staffel 5 - Vizemeister Staffel 11

Spiel 8: Sieger Spiel 4 - Sieger Spiel 5

Spiel 9: FC Fatih Türkücü Meschede (Vizemeister Staffel 4) - Sieger Spiel 2

Runde 3, 11. Juni, auf neutralen Plätzen:

Sieger Spiel 8 - Sieger Spiel 6

Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 7

Finale, Donnerstag, 15. Juni oder Sonntag, 18. Juni, 15 Uhr:

Auch hier gilt: Sollte der 1. FC Düren keine Lizenz für die Regionalliga erhalten, steigen beide Finalisten der Aufstiegsrunde in die Landesliga auf!

Am Niederrhein gestaltet sich die Relegation um den Aufstieg deutlich unaufgeregter. In der Landesliga steigen alle drei Meister auf. Eine Relegation für die Zweitplatzierten wird es nicht geben. Genauso wird es auch in der Bezirksliga ablaufen. Während alle Bezirksligameister aufsteigen, gehen die Vizemeister leer aus.

Nur in der Kreisliga A im Kreis Essen wird es zu einer Relegation kommen. Da der Essener Kreis einen zusätzlichen Aufstiegsplatz vom Verband zugesprochen bekommen hat, werden die Zweitplatzierten der A-Ligen gegeneinander um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpfen.

Stand jetzt wird die TGD Essen-West auf den SC Türkiyemspor Essen oder den SuS Haarzopf II treffen. Mit einem Unentschieden am kommenden letzten Spieltag kann der SuS Haarzopf II Platz eins der Tabelle sichern und den SC Türkiyemspor Essen in die Relegation schicken.