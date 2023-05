Landesliga Westfalen 3: Dank Wanne-Patzer - SpVgg Horsthausen einen Sieg vom Titel entfernt

Am 33. Spieltag der Landesliga Westfalen 3 spielte die SpVgg Horsthausen 1:1 beim Hombrucher SV. Im Parallelspiel verlor der Aufstiegskonkurrent aus Wanne.

Es war ein hart umkämpfter Aufstiegskracher am Sonntag zwischen dem Tabellendritten Hombrucher SV und der Spvgg Horsthausen, die als Tabellenführer der Landesliga Westfalen 3 in dieses Topspiel gingen. Die beiden Aufstiegskandidaten trennten sich nach den Treffern von Güngör Kaya (35.) für die Gäste und Marvin Schuster (61.) für Hombruch mit 1:1.

Aus Horsthausener Sicht ein wohl eher glückliches Endergebnis. Das sieht auch Marc Gerresheim, Trainer der Herner, so. "Wir sind zufrieden mit dem Punkt. Wir hatten speziell in der zweiten Halbzeit zu wenig Entlastung. Hombruch hat viel mit langen Bällen auf ihre großen Spieler gearbeitet und dann brauchst du einfach diese Umschaltmomente und die Entlastung und das haben wir wenig geschafft. Am Ende des Tages sind wir glücklich über das Ergebnis", sagt Gerresheim zum Auftritt seiner Mannschaft.

Es hätte an diesem Spieltag für die Landesliga Westfalen 3 schon die Entscheidung im Meisterrennen geben können. Der dritte Kandidat im Titelrennen, der SV Wanne 11, spielte parallel zum Topspiel gegen den SV Horst-Emscher und verlor mit 1:2.

Mit einem Sieg hätten die Horsthausener den Aufstieg perfekt machen können, denn in der Landesliga gilt am Ende der direkte Vergleich. Den hätte Horsthausen gegen Wanne und Hombruch gewonnen. Doch durch einen starken Auftritt der Hombrucher - besonders in der zweiten Hälfte - muss sich Horsthausen mit der Meisterfeier bis zum letzten Spieltag am Pfingstmontag gedulden.

Es hat sich oben in der Tabelle durch diesen Spieltag einiges verändert. Der SV Wanne rutscht durch seine Niederlage auf Rang drei und steht nun hinter dem Hombrucher SV und der SpVgg Horsthausen. Dabei sind Horsthausen und Hombruch punktgleich mit 69 Punkten und Wanne lauert mit einem Punkt Abstand dahinter.

Das Titelrennen wird sich also erst am letzten Spieltag der Landesliga Westfalen 3 entscheiden. Horsthausen wird mit einem Sieg gegen den Königsborner SV Unna Meister, unabhängig von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen.

Hombruch kann mit einem Sieg gegen die SG Welper Platz zwei festigen - der zur Teilnahme an der Relegation dient - und Wanne muss auf einen Patzer der zwei Kontrahenten hoffen und einen Sieg in Hohenlimburg holen. Alle Begegnungen finden am Pfingstmontag (29. Mai) um 15 Uhr statt.