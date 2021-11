Fußball-Landesligist BG Überruhr muss den Verlust von Top-Stürmer Esad Morina verkraften. Der Verein ist auf der Suche nach einem potenziellen Nachfolger.

Ende Mai gab der Essener Landesligist Blau-Gelb Überruhr die Verpflichtung von Esad Morina bekannt. Es war ein Transfercoup. Der 24-jährige Stürmer wurde in der Jugend unter anderem bei Rot-Weiss Essen, Schalke 04, St. Pauli und der TSG Hoffenheim ausgebildet. Für Schalke schoss er zwischen der U15 und U19 in 58 Spielen 34 Treffer, beim FC St. Pauli war der Stürmer in der A-Junioren-Bundesliga zehnmal in neun Partien erfolgreich. In Hoffenheim spielte der Deutsch-Albaner unter dem heutigen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Außerdem war der beidfüßige Mittelstürmer Junioren-Nationalspieler von Deutschland (zehn Spiele, acht Tore) und Albanien (ein Spiel).

Ich werde bald wahrscheinlich die Firma meines Vaters führen und habe dann kaum noch Zeit für die Familie, die mir wichtiger als der Fußball ist. Bis zum Sommer werde ich aufhören. Esad Morina bestätigt seinen Abgang.

Im Seniorenbereich spielte er jedoch nie höher als in der Oberliga. Das hatte mehrere Gründe: Morina war dem Druck eines Profi-Fußballers nicht gewachsen und ist ein Familienmensch, der gerne viel Zeit mit seinen Liebsten verbringt. So wechselte der Torjäger im Sommer von RuWa Dellwig zu Überruhr und wollte den Verein mit seinen Treffern zum Klassenerhalt schießen. Allerdings absolvierte er bislang nur fünf Liga-Partien für den Tabellenletzten. Es werden vorerst keine weiteren Partien dazukommen.

Denn: Der Familienvater hat den Landesligisten nach RevierSport-Informationen verlassen. "Das stimmt. Ich werde bald wahrscheinlich die Firma meines Vaters führen und habe dann kaum noch Zeit für die Familie, die mir wichtiger als der Fußball ist. Bis zum Sommer werde ich aufhören. Danach werden wir sehen, wie es weitergeht. Die Familie hat Priorität", bestätigte Morina auf Nachfrage.

Überruhr-Trainer Murat Aksoy kann die Entscheidung verstehen, hadert aber mit dem sportlichen Verlust: "Wir sind sehr traurig und finden es schade, dass er nicht mehr bei uns spielt. Ich bin froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Er hat sich immer loyal verhalten und war charakterlich super. Wenn er fit ist, muss man einfach sagen, dass Esad ein brutaler Stürmer ist."

Verein sucht neuen Stürmer

Nach dem Abgang möchte der 34-jährige Coach auf dem Transfermarkt zuschlagen und einen Torjäger verpflichten: "Wir müssen in der Winterpause auf dieser Position einen Spieler holen, der gute Qualitäten hat. Jeder der Interesse hat, kann sich bei uns im Probetraining vorstellen. Ich hoffe, dass sich was ergibt und wir dort schnellstmöglich eine Lösung finden können."

Am Samstag feierte Überruhr mit dem 1:1 beim Tabellenvierten SV Wermelskirchen einen Achtungserfolg im Abstiegskampf. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt trotzdem acht Punkte.