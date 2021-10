In der Landesliga Niederrhein bleibt die SpVgg Steele weiterhin das Maß aller Dinge. Im Keller verlieren fast alle - außer Blau-Weiß Mintard.

Im Niederrheinpokal konnte Genc Osman Duisburg zuletzt ein Ausrufezeichen setzen. Der Landesligist warf den Regionalligisten und Stadtrivalen VfB Homberg mit 4:2 aus dem Wettbewerb und darf sich nun auf das Duell mit dem Traditionsverein Rot-Weiß Oberhausen freuen.

In der Liga will es dagegen einfach nicht laufen. Gegen den Spitzenreiter SpVgg Steele gab es eine 0:2 (0:0)-Niederlage. Maurice Muschalik (67.) und Aiman Ramadan (73.) schossen den Sieg für die Essener, die damit weiter Tabellenführer sind, heraus. Mit fünf Siegen aus acht Spielen hat Steele einen äußerst starken Saisonstart hingelegt.

Fast alle Kellerkinder verlieren

Neben Genc Osman mussten auch die direkten Konkurrenten Blau-Gelb Überruhr, VfB Frohnhausen, Arminia Klosterhardt und der Duisburger SV 1900 Niederlagen einstecken. Gewinnen konnte dagegen Blau-Weiß Mintard. Im direkten Duell mit Überruhr trafen Fatih Koru (7.) und Henry Schäumer (41.) zum 2:1 (2:0)-Sieg. Dasilva Mavinga Matondo konnte für die Gäste lediglich noch den Anschluss herstellen.

Zur Freude von Mintard konnte der ESC Rellinghausen den Kontakt zur Spitze halten. Zwar sind die Blau-Weißen nicht primär am Aufstieg des ESC interessiert, allerdings schlug Rellinghausen den VfB Frohnhausen mit 2:1. Die zwischenzeitliche Führung durch Denzel Oteng Adjei (6.) konnte Mohamed Said (36.) noch ausgleichen. Auf den Siegtreffer durch Erik May (52.) fanden die Fronhäuser Löwen dann aber keine Antwort mehr.

Die Ergebnisse in der Übersicht:

VfB Speldorf - SV Burgaltendorf 2:2

VfB Frohnhausen - ESC Rellinghausen 1:2

Sportfreunde Hamborn 07 - FC Remscheid 2:1

SV Wermelskirchen - DJK Arminia Klosterhardt 3:1

Blau-Weiß Mintard - Blau-Gelb Überruhr 2:1

Duisburger SV 1900 - Mülheimer FC 1:3

SV Genc Osman Duisburg - SpVgg Steele 1:3