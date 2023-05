SuS Haarzopf: Aufstieg fix! Jetzt soll zweite Mannschaft die "riesige Geschichte" perfekt machen

Der SuS Haarzopf hat am Wochenende den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Auch die Zweitvertretung der Essener kann den Klassensprung noch schaffen.

Mit 25 Siegen aus 26 Spielen legt der SuS Haarzopf in der Kreisliga A2 in Essen bisher eine nahezu perfekte Saison hin. Am vergangenen Wochenende konnten die Essener mit einem 12:0-Sieg gegen die Spvg Schonnebeck II zu Hause den Aufstieg in die Bezirksliga feiern.

Die Feierlichkeiten am Sonntag waren groß, erzählt Marco Guglielmi, Trainer der Aufsteiger. "Nach so einer langen Saison war die Freude und die Erleichterung natürlich riesig. Gefeiert wurde sehr extrem und lange, aber so soll das auch sein. Die zweite Mannschaft hat trotz deren Niederlage mitgefeiert und wir hatten viel Spaß."

Die Mannschaft des 47-Jährigen spielt eine grandiose Saison. Laut Guglielmi liegt das vor allem am Gemeinschaftsgefühl des Vereins und der Kombination aus guten Fußballern und der mannschaftlichen Geschlossenheit. "Wir haben letztes Jahr schon eine starke Rückrunde gespielt. Durch ergänzende Neuzugänge im Sommer haben wir uns nach kurzer Zeit sehr gut gefunden. Es herrscht einfach eine tolle Zusammenarbeit zwischen beiden Mannschaften und der Vorstand leistet tolle Arbeit", lobt Guglielmi seinen Verein.

Ein Aufstieg bringt oft große Veränderungen im Kader mit sich. Laut Guglielmi wird es einige Abgänge geben. Dabei handelt es sich vor allem um altersbedingte Abgänge in die zweite und dritte Mannschaft des Vereins und die schon bekannten Abgänge von Mike Fuchs (TGD Essen) und Abdelmalik El Ouriachi (SG Essen-Schönebeck). "Wir haben schon einige Neuzugänge, aber wir müssen sieben bis acht Spieler ersetzen. Bei dem aktuellen Markt ist es schwierig, Topspieler zu holen und ein paar Absagen haben wir schon kassiert. Dennoch werden wir einen starken Kader für die nächste Saison haben", kommentiert Guglielimi die Kaderplanung.

Der Fußball hat schon oft gezeigt, dass es Aufsteiger meist schwer haben, die Klasse in der höheren Spielklasse zu halten. Für Guglielmi soll Abstiegskampf in der nächsten Saison jedoch kein Thema werden. "Man sollte an so eine Saison immer demütig rangehen. Als Ziel würde ich dennoch einen einstelligen Tabellenplatz formulieren. In erster Linie wird es für uns aber darum gehen, uns mit dem Klassenerhalt zu etablieren und eine gute Saison zu spielen", sagt der Erfolgstrainer zu den Zielen in der Bezirksliga.

Die Zweitvertretung der Essener kann der ersten Mannschaft in die Bezirksliga folgen. Diese steht aktuell auf Platz zwei der Kreisliga A1 in Essen hinter dem SC Türkiyemspor Essen. Da der Tabellenerste schon alle Spiele der Saison absolviert hat und drei Punkte vor Haarzopf II steht, können die Essener mit vier Punkten aus den letzten zwei Partien den direkten Aufstieg in die Bezirksliga perfekt machen.

Guglielmi und seine Mannschaft wollen ihre Vereinskameraden auf diesem Weg unterstützen. "Wir wollen die Jungs mit der ersten Mannschaft weiter motivieren und helfen. Der Verein will unbedingt, dass es mit dem Aufstieg klappt. Das wäre eine riesige Geschichte. Die zweite Mannschaft hat uns immer unterstützt und das wollen wir jetzt auch tun", betont Guglielmi. Das unterstreicht die angesprochene Gemeinschaft im Verein wohl perfekt.