A40-Geisterfahrer-Unfall: Bochumer Kreisligist sammelt Spenden für verstorbenen Spieler

Schwarz-Weiß Eppendorf trauert um einen Spieler, der am Freitag bei einem Geisterfahrer-Unfall auf der A40 verstarb. Der Bochumer Kreisligist sammelt nun Spenden für die Hinterbliebenen.

Der Bochumer Kreisligist SV Schwarz-Weiß Eppendorf trauert um einen seiner Spieler. Der 35-Jährige kam am vergangenen Freitag bei einem schweren Unfall auf der A40, den eine Geisterfahrerin verursacht hatte, ums Leben. Der Familienvater hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. SW Eppendorf hat nun eine Spendenaktion zugunsten der Hinterbliebenen gestartet.

"Eure Spende kann ihn nicht wieder zurückbringen, den emotionalen Schmerz nicht lindern und die plötzliche Leere nicht füllen", heißt es in dem Aufruf. Aber zumindest könne sie helfen, die betroffenen Familie "in der schweren Zeit nicht noch in finanzielle Not zu bringen".





Auf der Spendenplattform heißt es, dass die Familie erst kürzlich die Renovierung eines neuen Eigenheims abgeschlossen habe und der Umzug kurz bevor stand. Der tragische Tod des Familienvaters "verändert und verkompliziert auch diese Situation nun vollkommen. Jede noch so kleine Zuwendung hilft seiner Familie in den kommenden Wochen und Monaten nicht noch eine weitere Katastrophe bewältigen zu müssen."

Drei Tage nach dem Start des Aufrufes sind bereits gut 59.000 Euro zusammengekommen. Das Spendenziel liegt bei 99.999 Euro. Der komplette Erlös werde nach dem Ablauf der Kampagne der Frau des Verunglückten zur Verfügung gestellt, heißt es.

Auch der VfL Bochum unterstützt die Spendenaktion. Der Bundesligist teilte den Link zur Plattform und wünschte der "jungen Familie viel Kraft und Unterstützung, unsere Gedanken sind bei ihnen".

Hier geht es zur Spendenaktion.