Nur drei Tage nach dem ersten Test gegen Frankreich (3:1) hat sich die deutsche U20-Auswahl mit 4:4 von der Équipe Tricolore getrennt. Keke Topp überragte mit drei Scorerpunkten.

Bereits am Freitag hatte sich die deutsche U20-Nationalmannschaft in einem Test mit 3:1 gegen Frankreich durchgesetzt. Zwei Tage später standen sich die beiden Teams im spanischen Oliva Nova erneut gegenüber. In einem Spiel mit acht Treffern aber ohne einen Sieger wusste Keke Topp vom FC Schalke 04 zu überzeugen.

Während beim ersten Aufeinandertreffen noch die DFB-Junioren deutlich besser in die Partie gefunden hatten und mit einer 2:0-Führung in die Pause gegangen waren, kamen diesmal die Franzosen besser in das Spiel. Nach einem Freistoß besorgte Mohammed-Ali Cho die Führung (26.), die Kyliane Dong nur wenige Zeigerumdrehungen später verdoppelte (31.).

Kurz nach der Pause kam es für Deutschland gar noch dicker. Regensburgs Louis Breuning traf in der 55. Minute bei einem Klärungsversuch ins eigene Tor und sorgte für das 0:3. Die Deutschen gaben sich allerdings nicht auf und spielten weiter nach vorne. Der Lohn sollte folgen.

DFB-Junioren um Schalke-Talent Topp holen 0:3 auf

Erst verkürzte Topp per Foulelfmeter (66.), den der 20-Jährige persönlich rausholte, dann stellte der eingewechselte Raul Paula vom VfB Stuttgart den Anschluss her (75.). Nach einer Ablage von Topp war es kurz darauf erneut Paula, der den Ball von der Strafraumkante zum 3:3 im Tor unterbrachte (83.).

Das Unentschieden war zunächst allerdings nur von kurzer Dauer, denn nur eine Minute später war erneut Dong zur Stelle und traf zum 4:3 für Frankreich (84.). Das letzte Wort sollte an diesem Tag aber der stark aufgelegte Topp haben, der in der 90. Minute eine Flanke über die Linie köpfte und seinen dritten Scorerpunkt bejubelte.

Neben Topp, der die vollen 90 Minuten absolvierte und im dritten Einsatz seine U20-Tore Nummer zwei und drei sammelte, kam auch Schalkes Yusuf Kabadayi in der zweiten Halbzeit zum Einsatz. Außerdem lief Borussia Dortmunds Tom Rothe, aktuell leihweise bei Holstein Kiel, über die volle Distanz auf.