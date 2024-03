BVB-Talent entscheidet sich für Verbandswechsel

Ein Talent aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund hat eine Zukunftsentscheidung getroffen. Es wechselt die Nationalmannschaft.

Mit einem 1:1 gegen den 1. FC Köln hat sich die U19 von Borussia Dortmund in eine rund vierwöchige Pause verabschiedet. Erst Anfang April rollt der Ball wieder, zuvor stehen auch im Nachwuchsbereich Länderspiele an.

Auf BVB-Talent Cole Campbell wartet dann eine neue Erfahrung. Der 18-Jährige absolvierte zwar schon mehrere Partien für isländische Nachwuchsteams. Doch nun hat er sich für einen Verbandswechsel entschieden - und wird künftig für die USA auflaufen. Darüber berichtete ESPN in der vergangenen Woche. Die Fifa und der US-amerikanische Verband bestätigten den Wechsel bereits.

Der Flügelstürmer, der bei den Dortmunder A-Junioren die Rückennummer zehn trägt, wurde in Texas geboren und wuchs in den USA auf. In Atlanta begann seine fußballerische Ausbildung. 2020 zog er mit seiner Familie nach Island, in das Heimatland seiner Mutter, eine ehemalige Nationalspielerin.

Dort feierte er bereits im Alter von 15 Jahren sein Pflichtspieldebüt in der ersten Liga - und machte Topklubs wie den BVB auf sich aufmerksam. Seit eineinhalb Jahren durchläuft Campbell den Nachwuchs der Borussen, wo er in dieser Saison zum Stammpersonal in der U19 von Trainer Mike Tullberg gehört.

Und der Youngster darf sich wohl Hoffnungen machen, eines Tages für die Profis des BVB aufzulaufen. Im Winter gehörte er neben Paris Brunner und Kjell Wätjen zu drei Talenten, die mit dem Bundesliga-Team ins Trainingslager nach Spanien reisen durften.

"Die U19 soll nur der Zwischenschritt zur ersten Mannschaft sein", sagte Campbell, dessen jüngere Schwester ebenfalls im BVB-Nachwuchs spielt, danach gegenüber Vereinsmedien. "Ich warte darauf, dass Gott den richtigen Zeitpunkt für mich festlegt, und bis dahin versuche ich, jeden Tag besser zu werden. Ich werde bereit sein." Nun steht aber erst einmal sein Debüt in der Nachwuchsauswahl der USA an.