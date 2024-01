U19: Schalke feiert nächsten Kantersieg gegen Senioren-Team

Die U19 des FC Schalke 04 hat einen Westfalenligisten deutlich besiegt. In der kommenden Woche geht es in der Bundesliga West wieder um Punkte.

Die U19 des FC Schalke 04 hat eine erfolgreiche Generalprobe vor dem Wiederbeginn der A-Junioren-Bundesliga West gefeiert. Mit 6:0 besiegte die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert am Sonntag die zweite Mannschaft des SC Verl - immerhin Tabellenführer der Westfalenliga 1.

Für die S04-Talente war es der zweite deutliche Erfolg gegen ein Seniorenteam in Serie. Unter der Woche gewannen sie mit 4:0 gegen den Oberligisten 1. FC Kleve.

Am Sonntag gegen Verl brachte Zaid Amaussau-Tchibara Schalke nach einer knappen Viertelstunde (13.) per Strafstoß in Führung. Edion Gashi legte kurz darauf nach (16.), ehe Amaussau-Tchibara mit seinem zweiten Treffer erhöhte (26.). Ein Eigentor der Verler sorgte für den 4:0-Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang waren Bilal Brusdeilins (73.) sowie Jermaine Jann erfolgreich (84.).

Nach dem erfolgreichen letzten Test geht es am kommenden Wochenende wieder um Punkte für die Knappen. Zum Jahresauftakt kommt der 1. FC Köln nach Gelsenkirchen (4. Februar, 11 Uhr). Aktuell steht Schalke auf dem dritten Tabellenplatz, mit drei Punkten Rückstand auf Rang zwei, der zur Teilnahme an der Endrunde um die Meisterschaft berechtigt und aktuell von Bayer Leverkusen belegt wird. Allerdings hat S04 eine Partie weniger absolviert.

VfL Bochum siegt, MSV Duisburg mit Remis gegen Ligakonkurrenten

Derweil muss der VfL Bochum vom zwölften Tabellenplatz in die Restrunde starten. Dann will die Mannschaft von Trainer Heiko Butscher wieder erfolgreicher sein - mit dem Auftakt gegen Leverkusen wartet eine harte Aufgabe. Den letzten Test konnte der VfL jedenfalls siegreich gestalten: 1:0 gewannen die Bochumer am Sonntag beim Eimsbütteler TV. Len Blackmann erzielte zu Beginn der zweiten Halbzeit den Siegtreffer gegen das Team aus der U19-Regionalliga-Nord.

Bereits am Samstag waren die A-Junioren des MSV Duisburg im Einsatz. Sie trennten sich torlos vom Ligarivalen Alemannia Aachen. Für die Zebras beginnt die U19-Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den SC Verl.