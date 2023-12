U17-Bundesliga: BVB siegt klar im Derby und macht Druck auf Schalke und Leverkusen

In der U17-Bundesliga hat der BVB die ersten beiden Plätze wieder im Visier. Auf Platz eins der Torschützenliste liegt mit großem Vorsprung ein RWE-Angreifer.

Im Nachholspiel der U17-Bundesliga setzte sich Borussia Dortmund im Derby beim MSV Duisburg souverän mit 4:0 durch.

Vor 120 Zuschauern brachte Oliwer Błaszczyk den BVB kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Wechsel schraubten Jan-Luca Riedel, Justin Hoy und Leon Svitek das Ergebnis in die Höhe.

Der Lohn für die BVB-Talente. Platz drei und nur noch zwei Zähler Rückstand auf Bayer Leverkusen und Schalke 04, die punktgleich auf Platz eins und zwei stehen. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich am Ende der Spielzeit für das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft.

Der MSV bleibt auf dem neunen Platz. Für die Dortmunder geht es bereits am Sonntag (10. Dezember, 11 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen weiter. Mit einem Sieg könnte der Sprung auf Platz eins oder zwei gelingen, denn die Dortmunder haben das beste Torverhältnis und Schalke und Leverkusen starke Gegner vor der Brust.

Die Königsblauen müssen am Samstag (9. Dezember, 11 Uhr) beim 1. FC Köln ran. Bayer Leverkusen spielt zeitgleich beim Vierten VfL Bochum. Wobei die Aufgabe auch für den BVB nicht leicht wird.

Denn RWE spielt in der U17-Bundesliga bisher eine sehr ordentliche Saison. Mit 22 Punkten stehen die Essener auf dem siebten Tabellenrang. Was auch daran liegt, dass RWE den besten Torschützen in seinen Reihen hat. Mats Preßler traf schon 18 Mal in der laufenden Serie.

Zuletzt gab es ein spektakuläres 4:4 gegen Viktoria Köln, wo RWE den Zähler erst in der dritten Minute der Nachspielzeit sichern konnte. Preßler traf hier drei Mal, dadurch führt er die Torschützenliste mit deutlichem Vorsprung an. Auf Platz zwei liegt Diego Ngambia Dzonga vom BVB miz zwölf Toren.

Die U17-Bundesliga spielt noch bis zum 16. Dezember, dann geht es in die Winterpause. Am 18. Februar 2024 startet dann die Rückserie mit dem 19. Spieltag.