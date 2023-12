U19-Niederrheinliga: 5:0! - RWE verteidigt Tabellenspitze nach „Topleistung”

Am 11. Spieltag der U19-Niederrheinliga gewann Rot-Weiss Essen mit 5:0 (0:0) gegen den TuS Viktoria Buchholz. Die Mannschaft von Simon Hohenberg bleibt an der Tabellenspitze.

Die U19 von Rot-Weiss Essen gewann am 11. Spieltag der U19-Niederrheinliga mit 5:0 (0:0) gegen den TuS Viktoria Buchholz und verteidigte somit im Fernduell gegen den Tabellenzweiten TSV Meerbusch die Tabellenspitze. Meerbusch setzte sich zeitgleich mit 8:0 gegen den VfL Rhede durch.

In einer ansehnlichen Partie zeigten die jungen Essener erneut eine starke Leistung und waren von Beginn an die bessere Mannschaft. Dass es ohne Tore in die Pause ging, hatten die Gäste ihrem Torhüter Finn Franken zu verdanken, der die Mannschaft von Cheftrainer Simon Hohenberg im ersten Durchgang durch seine starken Paraden zur Verzweiflung brachte.

„Bereits in der ersten Halbzeit haben wir eine super Partie gemacht. Ich habe zwölf große Torchancen von uns gezählt. Einmal haben wir die Latte getroffen und zweimal konnte Buchholz den Ball auf der Linie retten. Es war gefühlt nur eine Frage der Zeit, bis wir das Tor machen”, bilanzierte Hohenberg in Bezug auf den ersten Durchgang.

In Hälfte zwei gelang Etienne-Noel Reck dann der Dosenöffner. Der Stürmer erzielte innerhalb von zwei Minuten einen Doppelpack (66., 68.). Danach trafen die eingewechselten Bojan Potnar (72.), Ben Berzen (85.) und Zakaria Elhankouri (88.) zum 5:0-Endstand.

RWE: Alter - Ademi, Bollenberg, Swajkowski, Byakoua Youbi - Brune (65. Gawryluk), Gedikli (72. Elhankouri), Etri (65. Potnar), Pirnal (71. Alpkaya), Firessner Montas (77. Berzen) - Reck Alter - Ademi, Bollenberg, Swajkowski, Byakoua Youbi - Brune (65. Gawryluk), Gedikli (72. Elhankouri), Etri (65. Potnar), Pirnal (71. Alpkaya), Firessner Montas (77. Berzen) - Reck Viktoria Buchholz: Franken - Ayodele, Szekeres (79. Burandt), Mahn (69. Theißig), Kasusula - Dahm, Vißer (74. El-Majjouti), Gebhard, Kuhlen (79. Sari) - Andich (58. El Barkani), Hammacher Schiedsrichter: Tim Oliver Schausten Tore: 1:0, 2:0 Reck (66.,68.), 3:0 Potnar (72.), 4:0 Berzen (85.), 5:0 Elhankouri

Hohenberg war mit der Leistung seiner Mannschaft insgesamt sehr zufrieden. „Wir haben eine Topleistung abgeliefert und waren von der ersten bis zur letzten Minute hochdominant” erklärte der Trainer. „Nach den Wechseln ist bei uns der Knoten geplatzt und wir haben keine Torchancen zugelassen. Ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen, wenn ich sage, dass wir eine großartige Leistung gezeigt haben. Es hat echt Spaß gemacht, den Jungs bei dieser Partie zuzugucken.”

Am kommenden Sonntag (10.12., 11 Uhr) spielt die U19 von RWE beim SC Velbert. Die jungen Essener reisen als Tabellenführer und Favorit zu diesem Auswärtsspiel. „Wir sind in den letzten Wochen sehr dominant aufgetreten und die Entwicklung zeigt extrem in die richtige Richtung. Dementsprechend werden wir eine gute Trainingswoche hinlegen und voller Überzeugung nach Velbert reisen. Das ist unser Anspruch und das klappt in letzter Zeit immer besser”, erklärte Hohenberg mit Blick auf die kommende Partie.