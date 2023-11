Junioren: Diese Talente des FC Schalke 04 spielen international

In der Knappenschmiede des FC Schalke 04 tummeln sich viele Talente. Einige dieser Juwele sind in den nächsten Tagen international im Einsatz.

Mit Luca Podlech, Niklas Barthel und Max Grüger erhielten gleich drei Talente des FC Schalke 04 eine Einladung von Deutschlands U19-Trainer zu den zwei Länderspielen in Spanien.

Mit Vitalie Becker, der auf Abruf nominiert ist, könnte sogar noch ein vierter Schalker dabei sein.

In Marbella treffen die Deutschen zwei Mal auf Norwegen. Sowohl am 16.11. als auch am 19.11.2023 spielt die deutsche U19 gegen die Skandinavier. Anpfiff beider Partien ist um 15 Uhr.

Am U18-Lehrgang des deutschen Fußballbundes (DFB) nimmt derweil Schalke-Talent Bruno Numbisie teil. Auf Abruf nominiert sind Bilal Brusdeilins und Jean Paul Ndiaye. Letztgenannter kann aufgrund einer Knieverletzung nicht an dem DFB-Lehrgang teilnehmen.

Bulut und Doulashi verzichten auf Länderspiel-Reisen

Taylan Bulut ist ebenfalls eingeladen, hat sich aber für einen Verbleib in Gelsenkirchen bei der Schalker U19 entschieden. In der Zeit vom 12. bis zum 21.11.2023 stehen für die U18 zwei Partien gegen Tschechien (15.11.) und Portugal (20.11) im spanischen Murcia auf dem Plan.

Für Schalkes U17-Spieler Osman Turay geht es mit der deutschen U16-Auswahl auf Länderspielreise in die Türkei. Der 14-Jährige trifft am 18. sowie am 21.11. in Antalya auf die türkischen Junioren.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft trifft ebenfalls in zwei Partien in Antalya auf die Türkei (18. und 21.11.) Chef-Trainer Michael Prus nominierte Knappenschmiede-Spieler Kayhan Sayman (FC Schalke 04 U17) auf Abruf.

Mit U19-Spieler Nedzhib Hadzha (Bulgarien U19), Edion Gashi (Kosovo U19) sowie Bleron Krasniqi (Kosovo U21) sind weitere Schalker international unterwegs. Derweil bleibt U19-Abwehrspieler Roman Doulashi, der für zwei Länderspiele der irakischen U20-Nationalmannschaft gegen Syrien (14. und 17. November) nominiert wurde, in Gelsenkirchen. Er verzichtete auf die Länderspiel-Reise.

Und weiter geht es: Schalkes U19-Spieler Tristan Osmani ist auf Abruf für die U21 von Österreich nominiert. Das Team von Werner Gregoritsch trifft in Ried im Innkreis am 17. November auf Frankreich und am 21. November auf Nordmazedonien.