Youth League: 2:0 verspielt: BVB lässt gegen Newcastle zwei wichtige Zähler liegen

Über weite Strecken sah die U19 von Borussia Dortmund wie der sichere Sieger am 4. Spieltag der UEFA Youth League aus. Spät schlug Newcastle United jedoch zurück.

Lange Zeit sah es für die U19 von Borussia Dortmund am 4. Spieltag der UEFA Youth League nach dem dritten Sieg im vierten Spiel aus - doch in der Schlussphase machte Newcastle United Mike Tullberg und seiner Mannschaft noch einen Strich durch die Rechnung.

Dabei sah es vor allem im ersten Durchgang so gut aus für Schwarz-Gelb. In einem Spiel auf ein Tor hatte Danylo Krevsun die erste gute Chance (6.), wenig später war es dann Cole Campbell, der nach schönem Lauf vor dem Tor eiskalt blieb und das 1:0 besorgte (10.).

Auch in der Folge blieb Newcastle harmlos, der BVB kam dagegen zu Chancen - und belohnte sich. Erneut war Campbell beteiligt und spitzelte diesmal nach starkem Dribbling zu Julian Rijkhoff, der aus zwölf Metern einschob (29.). Krevsun (32.) und Samuel Bamba (34.) verpassten nur kurz darauf das 3:0, das Krevsun allerdings spätestens in der zweiten Minute der Nachspielzeit hätte erzielen müssen.

Nach Bambas Schuss aus spitzem Winkel sprang dem Ukrainer der Ball im Fünfmeterraum vor die Füße, doch der Offensivspieler konnte nicht rechtzeitig reagieren und schob die Kugel ins Toraus (45+2.).

Borussia Dortmund: Lisewski - Korzynietz, Blank (59. Meiser), Garcia Posadas, Rashidi - Campbell (70. Herrmann), Wätjen, Lubach, Bamba (59. Brunner) - Krevsun (70. Onofrietti), Rijkhoff Lisewski - Korzynietz, Blank (59. Meiser), Garcia Posadas, Rashidi - Campbell (70. Herrmann), Wätjen, Lubach, Bamba (59. Brunner) - Krevsun (70. Onofrietti), Rijkhoff Newcastle United: Harris - Thompson, Heffernan, McArthur - Emerson (90+1. Palmer), Hernes, Munda, Huntley, Charlton - Crossley (58. Sanusi), Neave (58. Stanton) Tore: 1:0 Campbell (10.), 2:0 Rijkhoff (29.), 2:1 Heffernan (79.), 2:2 Huntley (86.)

Nach dem Seitenwechsel wurde Newcastle dann etwas aktiver. Es dauerte ein wenig, ehe es brandgefährlich wurde für den BVB. Ein abgeblockter Schuss von Anthony Munda landete genau bei James Huntley, der aus fünf Metern abschloss, doch Leonardo Garcia Posadas rettete auf der Linie (63.).

Zwei Kopfballtore bringen den Ausgleich

Spät im Spiel belohnten sich die Magpies dann aber. Zunächst köpfte Cathal Heffernan zum Anschluss ein (78.), dann war es Huntley, der ebenfalls per Kopf den Ausgleich besorgte (86.). In beiden Fällen ließ die BVB-Defensive dem Torschützen zu viel Platz.

Der BVB lief in den verbleibenden vier Minuten plus Nachspielzeit zwar noch einmal an, der Siegtreffer sollte aber nicht mehr gelingen. Newcastle feierte den ersten Punkt der Youth-League-Saison, während sich der BVB über zwei liegengelassene Zähler ärgerte.

Durch den späten 3:2-Siegtreffer AC Mailands im wilden Parallelspiel gegen Paris St.-Germain, stehen die Italiener mit neun Zählern an der Tabellenspitze der Gruppe F. Dahinter folgt der BVB mit sieben und PSG mit sechs Punkten.

In den direkten Duellen hat der BVB das Weiterkommen also dennoch in der eigenen Hand. Am 28. November (14.30 Uhr), reisen die Dortmunder nach Mailand, am 13. Dezember (16 Uhr) ist dann Paris zum entscheidenden Gruppenspiel zu Gast.