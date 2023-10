DFB-Pokal der Junioren: Viertelfinale ausgelost - Schalke vor schwieriger Aufgabe in Berlin

Als einziges Team aus dem Revier steht der FC Schalke 04 im Viertelfinale des DFB-Pokals der Junioren. Dort wartet eine schwierige Auswärtsfahrt.

Nur eine einzige Mannschaft aus dem Revier schaffte den Sprung in das Viertelfinale des DFB-Pokals der Junioren. Während die U19-Bundesligisten MSV Duisburg und VfL Bochum gar nicht erst qualifiziert waren, scheiterte Borussia Dortmund, in der West-Staffel bislang eigentlich das Maß aller Dinge (alle 7 Spiele gewonnen, 23:1 Tore), bereits zum zweiten Mal in Folge im Achtelfinale.

Nachdem Schwarz-Gelb in der Vorsaison mit 1:2 gegen den FC St. Pauli verlor, setzte es in dieser Saison zum Pokalauftakt eine satte 0:6-Klatsche in Hoffenheim - die höchste Niederlage seit dem Amtsantritt von Mike Tullberg im Sommer 2020.

Torreich wurde es auch bei den Schalkern, allerdings mit dem besseren Ende für Königsblau. Beim VfB Lübeck gab es einen 7:2-Sieg für das Team von Norbert Elgert.

Hertha bislang makellos

Am Mittwoch wurde nun das Viertelfinale ausgelost, das am 17. Dezember stattfinden soll. Der FC Schalke muss dann die nächste weite Auswärtsreise antreten. Diesmal nach Berlin zu Hertha BSC.

Die U19 der alten Dame setzte sich in Runde eins mit 2:1 gegen Hansa Rostock durch und ist bislang in der Nord/Nordost-Staffel der U19-Bundesliga eine Kopie des BVB, an dem sie in der Vorsaison noch im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft scheiterte. Die Herthaner, für die in dieser Saison bereits unter anderem Bence Dardai und Pascal Klemens - beides Spieler mit Profi-Erfahrung - aufliefen, feierten ebenfalls sieben Siege in sieben Spielen und führen die Staffel an. Entsprechend dürften die Schalker vor der Aufgabe in der Hauptstadt gewarnt sein.

Außerdem muss Dortmund-Bezwinger Hoffenheim beim Hamburger SV ran. Vorjahres-Meister Mainz 05 empfängt den VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen trifft zuhause auf den SC Freiburg.

Das Viertelfinale im Überblick:

Hertha BSC - FC Schalke 04

Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg

Hamburger SV - TSG Hoffenheim

1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg