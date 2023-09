U17-Bundesliga: Schalke festigt die Tabellenführung, Last-Minute-Punkt für Duisburg

Der FC Schalke 04 blieb in der U17-Bundesliga West auch gegen Borussia Mönchengladbach weiter ungeschlagen. Die Duisburger hatten derweil ihre Probleme mit Viktoria Köln.

Nach neun absolvierten Spielen ging der FC Schalke 04 als Tabellenführer der B-Junioren-Bundesliga West in das Wochenende. Die Knappen konnten sich bislang mit sieben Siegen und zwei Unentschieden einen Vorsprung von vier Punkten auf den BVB erarbeiten, der allerdings erst acht Spiele auf dem Konto hat.

Im zehnten Spiel der Saison reiste die Mannschaft von Thomas Bertels nach Mönchengladbach. Die Fohlen legten nach Platz vier im Vorjahr einen ausbaufähigen Saisonstart hin und hatten nach acht Spielen gerade einmal zehn Punkte auf dem Konto.

Einfach wurde es für Königsblau dennoch keineswegs, doch wieder einmal sollte es zum Sieg reichen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Blessing Mulweme, der die Schalker in Führung brachte (57.). Kurz vor Schluss erhöhte Luca Vozar dann noch auf 2:0 und sicherte den Auswärtssieg für Königsblau (87.).

Damit wächst der Vorsprung an der Spitze – bei nun zwei Spielen mehr – zumindest über Nacht auf sieben Zähler an. Der BVB kann am Sonntag (11 Uhr) im kleinen Revierderby beim VfL Bochum nachziehen.

Duisburg rettet spät den Punkt

Im Tabellenmittelfeld verpasste es der MSV Duisburg (bislang zwölf Punkte aus acht Spielen), sich mit einem Sieg bei Viktoria Köln (sieben Punkte) in die obere Tabellenhälfte zu schieben. Beinahe hätte sich die Elf von Marc Auf dem Kamp gar geschlagen geben müssen.

Schon früh hatte der MSV großes Glück, denn nach sechs Minuten zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Colin Greis vergab jedoch für die Kölner. Wenig später ertönte der Pfiff dann auch auf der Gegenseite: Mohammed Berrahou behielt die Nerven und brachte seine Zebras aus elf Metern in Führung (25.).

Noch in der ersten Halbzeit meldeten sich die Kölner jedoch durch Keny Maiko Rakowiecki zurück (42.). Nur zwei Minuten nach der Pause war es dann Greis, der seinen verschossenen Strafstoß wieder gut machte und die Viktoria mit seinem vierten Saisontor in Führung brachte.

Die Duisburger liefen fortan dem Rückstand hinterher, sollten die eine letzte Chance aber doch noch bekommen. Erst kurz vor dem Ende war es Maximilian Padzior, der den Gastgebern an der Westender Straße immerhin noch das 2:2 einbrachte (89.).

Auch RWE und RWO am Sonntag im Einsatz

Neben dem bereits angesprochenen kleinen Revierderby zwischen dem VfL und dem BVB rollt der Ball am Sonntag (13 Uhr) unter anderem auch noch in Oberhausen, wo Arminia Bielefeld zu Gast ist. Zeitgleich muss Rot-Weiss Essen zum SC Paderborn.