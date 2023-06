BVB-Talent wechselt in die Niederlande - war Stammspieler in der U19

Ein Spieler aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund hat seinen ersten Seniorenvertrag unterzeichnet. Er wechselt in die Niederlande.

Nach fünf Jahren im Nachwuchs von Borussia Dortmund steht Michel Ludwig vor dem Sprung in den Seniorenbereich. Den macht das 18 Jahre alte Talent allerdings nicht beim BVB, sondern beim niederländischen Zweitligisten Helmond Sport.

Dort hat Ludwig seinen ersten Profivertrag unterzeichnet - über zwei Jahre mit der Option auf eine dritte Saison. Das teilte der Klub kürzlich mit.

Der zentrale Mittelfeldspieler gehörte in den vergangenen beiden Spielzeiten zum Kader der Dortmunder U19. 2022 feierte Ludwig die deutsche Meisterschaft unter Trainer Mike Tullberg, im Finale (2:1 gegen Hertha BSC) kam er allerdings nicht zum Einsatz.

Anders sah das in der abgelaufenen Runde aus: Ludwig gehörte in der U19-Bundesliga West Stammpersonal der Borussen, die erneut ins Endspiel um die Meisterschaft einzogen. Diesmal stand Ludwig in der Startelf - und erlebte eine 2:4-Niederlage gegen Mainz 05 mit seinem Team.

Ludwig mit 26 Einsätzen für BVB-U19 in 2022/23

Insgesamt bestritt der gebürtige Itzehoer, der 2018 vom FC St. Pauli ins Ruhrgebiet kam, 26 Pflichtspiele in dieser Saison. Auch in der Youth League, der Sonderspielrunde und im DFB-Pokal der Junioren kam er zu Einsätzen.

Als erste Station seiner Profikarriere hat Ludwig nun Helmond Sport ausgewählt. Der Verein aus der Nähe von Eindhoven landete in der beendeten Spielzeit auf dem 16. Tabellenplatz der Keuken Kampion Divisie und wird vom früheren belgischen Nationalspieler Bob Peeters trainiert.

"Für mich ist das die beste Chance, den Übergang zu den Erwachsenen zu schaffen", erklärt Ludwig seinen Wechsel in einer Mitteilung des Klubs. "Niederländischer Fußball basiert weniger auf Körperlichkeit, mehr auf Ballbesitz. Das habe ich auch gemerkt, als ich ein Länderspiel mit der deutschen U15 gegen die niederländische U15 gespielt habe." Er wolle ein Spieler sein, "der der Mannschaft aus dem Mittelfeld offensive Impulse gibt", so Ludwig weiter.