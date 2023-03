BVB: Schreibt die U19 heute Vereinsgeschichte? 5000 Gäste-Fans erwartet

Viertelfinale in der Youth League, Borussia Dortmund gegen Hajduk Split. Beide Teams können Geschichte schreiben und es wird voll im BVB-Stadion.

Die westdeutsche Meisterschaft hat die U19 von Borussia Dortmund seit dem Wochenende in der Tasche, an diesem Mittwoch wollen die BVB-Talente einen weiteren Schritt in Richtung einer Mega-Saison gehen. Sie empfangen Hajduk Split im Viertelfinale der Youth League (18.30 Uhr, RS-Liveticker) - und können abermals Vereinsgeschichte schreiben.

Das war den Dortmundern schon vergangene Saison gelungen. Damals zogen sie erstmals ins Viertelfinale ein, scheiterten dann an Atletico Madrid. Jetzt bietet sich gegen den kroatischen Meister Split erneut die Chance auf die erste Halbfinal-Teilnahme der Klubhistorie. Ein großer Erfolg ist das Abschneiden in der "Champions League der Junioren" nach dem Sieg gegen Paris Saint-Germain in der vergangenen Runde ohnehin schon.

Als Belohnung dafür kann sich das Team von Trainer Mike Tullberg auf eine große Kulisse freuen. Die BVB-Junioren spielen im Signal-Iduna-Park. Laut Verein waren am Dienstag bereits über 10.000 Karten verkauft. Und die Gäste vom Balkan kündigten an, dass sie rund 5000 Split-Fans bei ihrem Gastspiel im Ruhrgebiet erwarten.

Schon letzte Saison lief die Borussia im Viertelfinale in einer würdigen Atmosphäre auf. Über 19.000 Zuschauer kamen gegen Atletico. Damals war zwar der Eintritt frei (jetzt vier Euro/Sitzplatz und zwei Euro/Stehplatz, Kinder bis sechs Jahre gratis). Allerdings wurde die Partie im Vorjahr schon am Nachmittag angestoßen und die BVB-Profis spielten an jenem Tag in Mainz. Ob es diesmal also noch voller wird? Trainer Tullberg hofft es, denn "wir wollen natürlich im eigenen Stadion kein Auswärtsspiel haben".





Sollte sich Dortmund am Mittwochabend durchsetzen, winkt die Teilnahme am "Final Four" im französischen Nyon. Dort würde am 21. April AC Mailand warten. Im zweiten Halbfinale trifft Sporting Lissabon auf Real Madrid oder AZ Alkmaar.