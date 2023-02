A-Junioren Bundesliga: Schalke patzt, Dortmund setzt sich mit MSV Duisburg-Hilfe an die Spitze

Die A-Junioren-Bundesliga West ist in die Restrunde gestartet. Und gleich zum Auftakt gab es Bewegung an der Tabellenspitze. Der FC Schalke 04 muss einen Rückschlag hinnehmen.

Die A-Junioren-Bundesliga West ist nach einer langen Winterpause in die Restrunde gestartet. Gleich am ersten der vier verbleibenden Spieltage gab es ordentlich Bewegung an der Spitze. Der 1. FC Köln patzte, Borussia Dortmund mühte sich zum Sieg, Schalke lies die große Chance auf Platz zwei liegen.

Bereits am Samstag legte Spitzenreiter 1. FC Köln beim Auswärtsspiel in Duisburg vor. Doch die gewohnte Dominanz bekam das Team von Stefan Ruthenbeck nicht auf den Platz. Stattdessen ging der MSV früh durch Anes Dziho in Führung (10.). Es dauerte bis zur 75. Minute, bis die Kölner sich mit dem Ausgleich zurückmeldeten. Jaka Cuber Potocnik traf. Doch zu mehr sollte es nicht reichen. Stattdessen mussten die Kölner die Schlussphase nach einer Gelb-Roten sogar in Unterzahl verbringen (86.).

Dies stieß die Tür am Sonntag für die Verfolger aus Dortmund und Gelsenkirchen weit auf. Der BVB bekam es mit Rot-Weiß Oberhausen zutun. Gegen das Kellerkind war die Mannschaft von Mike Tullberg der klare Favorit, tat sich allerdings schwer. Kurz vor der Pause brachte Julian Rijkhoff die Dortmunder in Führung (45.). Es war bereits das 11. Saisontor für den führenden der Torjägerliste. Sein Treffer sollte an diesem Tag reichen. Der BVB zieht damit mit zwei Punkten Vorsprung an die Tabellenspitze.

Auch der FC Schalke 04 hatte die große Chance, aufgrund es besseren Torverhältnisses an den Kölnern vorbeizuziehen und sich auf den zweiten Platz, der zur Teilnahme an der Endrunde berechtigt, zu schieben. Im Parkstadion erwischte Fortuna Düsseldorf allerdings einen guten Tag. Kurz vor Schluss gelang dem Tabellensiebten sogar der Führungstreffer durch Lennart Wagemann (79.). Die Schalker erholten sich von diesem Rückschlag nicht mehr und mussten kurz vor Schluss sogar noch eine Gelb-Rote hinnehmen (86.). Damit bleibt S04 weiterhin drei Punkte hinter dem so wichtigen zweiten Platz in der Tabelle.

Auch für den VfL Bochum gab es an diesem Sonntag nichts zu feiern. Bei Borussia Mönchengladbach ging der VfL zwar durch Lennart Koerdt in Führung (24.), doch die Gastgeber drehten die Partie. Moustafa Moustafa (45.) und Shio Fukada (49.) sorgten für das 2:1-Endergebnis. Der VfL muss damit wieder nach unten schauen. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt nur noch drei Punkte.