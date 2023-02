RWE: Neue Traineraufgabe - Antonios Kotziampassis kehrt ins NLZ zurück

Rot-Weiss Essen kann seit dem 1. Februar 2023 einen alten Bekannten in seinem Nachwuchsleistungszentrum begrüßen. Antonios Kotziampassis kehrt zurück.

Antonios "Toni" Kotziampassis ist zurück an der Hafenstraße. Oder besser gesagt: An der Seumannstraße.

Denn hier wird der 49-jährige A-Lizenzinhaber ab dem 1. Februar 2023 im Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiss Essen arbeiten.

"Ich freue mich wieder bei RWE zurück zu sein. Udo Platzer, den ich schon so viele Jahre kenne und schätze, hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könne die U14 zu unterstützen. Ich habe sofort zugesagt. Udo tue ich gerne einen Gefallen, RWE sowieso und zudem bin ich aktuell ohne Verein. Und: Die Seumannstraße ist keine fünf Minuten von einem Arbeitsplatz entfernt. Da passt einfach alles zusammen", erläutert der gebürtige Grieche gegenüber RevierSport.

Die Kotziampassis-Familie ist längst mit dem RWE-Virus infiziert und besucht viele Heimspiele der Rot-Weissen. "Ich bin ja auch Schalker, aber das darf ich nicht so laut sagen (lacht). RWE und Schalke haben aber einiges gemeinsam: Beide Klubs haben tolle Fan-Gemeinden und sind einfach Kult", sagt Kotziampassis.

Antonios "Toni" Kotziampassis war zuletzt, vom 20. Oktober 2019 bis 14. Oktober 2022, für die Oberligamannschaft des ASC 09 Dortmund verantwortlich. Zuvor trainierte er auch den TuS 05 Sinsen, Wacker Castrop. Zudem war er U19-Trainer bei der SG Wattenscheid 09 und Spielertrainer beim SuS Merklinde.

Bei Rot-Weiss Essen arbeitete der beliebte "Toni", der auch in der Traditionsmannschaft des Drittligisten aktiv ist, schon zwischen 2010 und 2017. Er war Trainer der rot-weissen Reservemannschaft, des U17-Bundesligateams und betreute auch interimsweise die U19. Nun unterstützt er die U14 der Rot-Weissen.

"Das ist erst einmal bis Sommer geplant. Ich sehe mich dann schon eher im Seniorenbereich und bin in dieser Zeit auch für alle Anfragen in jegliche Richtungen offen. Mal schauen, was ich dann ab dem 1. Juli mache. Erst einmal freue ich mich wieder für Rot-Weiss Essen zu arbeiten."