Schalke: 16-jähriges Talent erhält langfristigen Fördervertrag

Der FC Schalke 04 hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass ein 16-jähriges Talent einen langfristigen Fördervertrag beim Bundesligisten erhält.

Dass die Knappenschmiede des FC Schalke 04 gute Arbeit leistet und immer wieder Talente hervorbringt, ist in der Branche bekannt.

Gut möglich, dass die Gelsenkrichener in Assan Ouédraogo wieder ein solches Juwel in ihren Reihen haben.

Wie Schalke am Tag des 1:0-Sieges über den FSV Mainz 05 bekanntgab, hat Ouédraogo einen langfristigen Fördervertrag beim FC Schalke 04 unterschrieben. Der Verein besitzt darüber hinaus die Option, den Kontrakt des Offensiv-Talents in einen Lizenzspielervertrag mit einer Gültigkeit bis 2027 umzuwandeln.

Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, hat Ouédraogos Zeit auf Schalke eng begleitet. Schober erklärt: "Assan bringt unheimlich viel mit, um im Profifußball erfolgreich zu sein: Er ist groß, dynamisch, technisch versiert und mit einer hohen Spielintelligenz ausgestattet. Körperlich muss er sicherlich noch zulegen, aber das ist ganz normal in seinem Alter. Wir werden ihn dabei unterstützen, gemeinsam die notwendigen Schritte in den kommenden Jahren zu gehen, damit er sein volles Potenzial auch auf den Platz bringen kann."

Der 16-Jährige ist bereits seit 2014 auf Schalke und durchlief seitdem verschiedene Juniorenmannschaften des S04. In der vergangenen Spielzeit gewann der gebürtige Mülheimer mit der U17 im Parkstadion den Deutschen Meistertitel. Obwohl noch für die B-Jugend spielberechtigt, läuft Ouédraogo bereits seit dem Saisonstart 2022/2023 für die U19 von Chef-Trainer Norbert Elgert auf und sammelte in zehn Pflichtspielen acht Scorerpunkte.

"Wir blicken auf interessante Jahrgänge mit einigen vielversprechenden Talenten, die in den kommenden Jahren in die Lizenzmannschaft vorstoßen können", freut sich Peter Knäbel, Sportvorstand der Schalker. "Trotz Abstieg und Corona hat der Vorstand den Etat der Knappenschmiede stabil gehalten, das wird sich in den kommenden Jahren auszahlen. Assan Ouédraogo ist ein Beispiel für die wertvolle Arbeit in unserem Nachwuchsleistungszentrum. Ich bin gespannt, wie seine Entwicklung weiter verlaufen wird."