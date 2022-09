RWE U19: Verpasster Turnaround trotz dominanter Leistung

Die A-Junioren von Rot-Weiss Essen konnten im Bundesliga-Wes- Spiel gegen den formstarken Bonner SC trotz sehr guter Leistung, nicht über ein 2:2 hinauskommen

Die U19-Iunioren von Rot-Weiss Essen warten weiter auf den ersten Saisonsieg. Gegen den Bonner SC gab es ein 2:2-Remis. Trainer Suat Tokat sieht aber auch positive Dinge.

RWE-Trainer Tokat war nach der Partie froh über die Leistung seines Teams, auch wenn die Chancenverwertung gegen die Gäste aus Bonn weiterhin ein Manko bleibt. Tokat: "Wir haben die Dinge umgesetzt, die wir die Woche über besprochen haben. Das war eine deutliche Verbesserung, doch eigentlich müssen wir so eine Partie gewinnen. Der verschossene Elfer und die Pfostentreffer helfen natürlich auch nicht."

RWE: Sombetzki - Theocharis, Hüning, Demircan - Etri (84. Assouhoun), Karkar (84. Ademi), Kuhlmann, Heuser, Gedikli (80. Demirci)- Osmani, Kazantzidis (70. Munu) Sombetzki - Theocharis, Hüning, Demircan - Etri (84. Assouhoun), Karkar (84. Ademi), Kuhlmann, Heuser, Gedikli (80. Demirci)- Osmani, Kazantzidis (70. Munu) Bonn: Hövel - Wieschebrock, Osawe (46. Ünal), Islamovic - Cindrak, Lee (57. Mohylevets), Gültekin (57. Blühm), Krämer - Boboy, Ojesamni (57. Tomson), Lichter Tore: 0:1 Cindrak (48.), 1:1 Heuser (57.), 1:2 Boboy (87.), 2:2 Osmani (90. +1) Schiedsrichter: Kristijan Rajkovki Zuschauer: 100

RWE dominierte weite Teile der ersten Hälfte und ließ neben zahlreichen Großchancen sogar einen Strafstoß liegen. Das sollte sich wie so oft im Fußball rächen, als Bonn zu Beginn der zweiten Hälfte durch einen wunderschönen Freistoß von Cindrak überraschend in Führung ging. RWE hielt den Druck aufrecht und konnte kurz darauf durch einen satten Schuss von Ben Heuser zum Ausgleich kommen. Kurz vor dem Ende bekamen die Gäste einen Strafstoß zugeschrieben den Benny Boboy verwandelte. Bonn sah schon wie der Sieger der Partie aus, als Arnis Osmani in der Nachspielzeit doch noch zum hochverdienten 2:2-Ausgleich für Rot-Weiss Essen traf.

Die Essener weiter auf ihren ersten Saisonsieg, während Bonn auch im dritten Spiel der Saison weiterhin ungeschlagen bleibt. Bonn-Trainer Marcel Ndjeng sah seine Mannschaft über weite Teile als unterlegen an, war aber mit dem Ergebnis dennoch zufrieden: "Wir hatten zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten waren wir viel zu behäbig. Wir sind erst in der zweiten Hälfte besser ins Spiel gekommen. Die Jungs haben viel Moral bewiesen und den Schalter umgelegt. Es war natürlich ärgerlich so spät noch den Ausgleich zu bekommen, aber in der Summe der Chancen von Rot-Weiss Essen muss man einfach sagen, dass wir die drei Punkte nicht verdient hatten. Ich hätte sie natürlich trotzdem gerne mitgenommen."

Die fulminante Schlussphase hat beiden Teams vieles abverlangt. Tokat sah seine Mannschaft vor allen Dingen am Ende stärker und es haben seiner Ansicht nach nur wenige Minuten zum Siegtreffer gefehlt. Die Chancenverwertung nannte er als größtes Manko seiner Mannschaft in der Partie. "Sonst hat man gegen jeden Gegner in der Liga Probleme", betonte der Essener Coach.

Die Ndjeng-Elf bleibt nach dem Punktgewinn weiter eine der Überraschungen der noch jungen Saison, während die Mannschaft von Suat Tokat den ersten Sieg herbeisehnt.