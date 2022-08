BVB U19 mit perfektem Start in A-Junioren-Bundesliga: Drei Spiele, drei Siege

Die U19 von Borussia Dortmund ist grandios in die neue Spielzeit der U19-Bundesliga gestartet. Für Cheftrainer Mike Tullberg ist dieser Umstand nicht selbstverständlich.

Borussia Dortmunds U19 ist nach wie vor das Maß aller Dinge in der A-Junioren-Bundesliga West. Nachdem sich die Mannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Mike Tullberg bereits in der vergangenen Saison den Meisterschaftstitel sicherte, machte der BVB-Nachwuchs in der laufenden Spielzeit bislang munter weiter und sammelte fleißig Punkte. Die ersten drei Spiele konnten allesamt gewonnen werden, zuletzt gab es einen 4:0-Erfolg gegen die Mannschaft von Rot-Weiss Essen.

Gegen Essen war Youngster Julian Rijkhoff gleich zweimal erfolgreich. Für die weiteren Tore sorgten in dieser Partie Tom Alexander Rothe und Noa-Gabriel Simic. U19-Trainer Tullberg war nach dem dritten Erfolg in dieser Spielzeit zufrieden mit der Leistung seiner Truppe.

„Wahrscheinlich hat man an meiner Stimme gehört, dass ich bis zur 60. Minute sehr zufrieden war, weil bis dahin unser Plan voll aufgegangen ist. Gegen Essen haben wir es strukturell etwas anders gemacht, weil wir Jaden Tom Korzynietz und Rafael Lubach auf dem Platz wollten. Den Einsatz in der Startelf haben sie sich im Training verdient. Des Weiteren sind wir mit Julian Rijkhoff als einzigem Stürmer gestartet. Gegen Essen haben wir versucht, mehr durch das Zentrum zu agieren und das hat besonders in der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Hälfte wunderbar geklappt”, bilanzierte Tullberg nach dem Schlusspfiff.

Schema: BVB: Kirsch - Mane (Husseck 74.), Collins, Cisse, Rothe - Walz, Simic (Mengot 67.), Korzynietz (Bamba 56.), Ludwig (König 67.), Lubach (Onofrietti 46.) - Rijkhoff RWE: Sombetzki - Theocharis, Kuhlmann, Hüning, Swajkowski - Brune (Karkar 24.), Gedikli (Seker 64.), Demici, Etri (Kazantzidis 64.) - Häuser, Osmani Schiedsrichter: Dominic Stock Tore: 1:0, 3:0 Rijkhoff (18., 52.), 2:0 Rothe (45.+2), 4:0 Simic (55.) Zuschauer: 160

Trotz des Erfolgs hatte der Trainer auch etwas an der Spielweise seiner Mannschaft auszusetzen. Nach Aussagen des Trainer habe seine Mannschaft nach den Wechseln ab der 60. Minute etwas nachgelassen. „Normalerweise wird sowas bestraft. Wir führen zwar 4:0, aber ich erwarte von den Jungs, dass sie den Plan aus dem Training auch über die vollen 90 Minuten durchziehen. Dennoch bin ich insgesamt sehr zufrieden mit der Leistung."

Neun Punkte aus drei Spielen sind „nicht selbstverständlich”

Augenscheinlich macht der Nachwuchs des BVB also da weiter, wo er in der vergangenen Spielzeit aufgehört hat. Dennoch kommt der Erfolg von Dortmunds U19-Mannschaft nicht von ungefähr.

Als Ausbildungstrainer ist man nie hundertprozentig zufrieden, das ist nunmal so. Mike Tullberg

„Am ersten Spieltag gegen Schalke haben wir die beste erste Halbzeit gespielt, die ich in meiner Zeit als Trainer beim BVB je gesehen habe. Auch gegen Hilden haben wir tollen Fußball gespielt, auch wenn wir einige Chancen liegen gelassen haben. Mit der Defensive war ich, wie auch gegen Essen, sehr zufrieden. In der Offensive müssen wir uns noch weiterentwickeln, da wir auch mit einem anderen System spielen. Neun Punkte aus drei Spielen sind nicht selbstverständlich. Als Ausbildungstrainer ist man jedoch nie hundertprozentig zufrieden, das ist nunmal so”, erklärte Tullberg in Bezug auf den geglückten Saisonstart.

Am kommenden vierten Spieltag treffen die A-Junioren von Borussia Dortmund auf die U19-Mannschaft des SC Verl und haben dabei die Chance, ihre Siegesserie weiter auszubauen.