BVB: U19 schießt RB Leipzig im Testspiel ab

Am vergangenen Sonntag testete die U19 von Borussia Dortmund aus der A-Junioren Bundesliga Staffel West gegen RB Leipzig aus der Staffel Nord/Nordost und zeigte sich bereits vor dem Start der neuen Saison in beeindruckender Frühform. Die Mannschaft aus Dortmund unter der Leitung von Cheftrainer Mike Tullberg gewann die Partie eindrucksvoll mit 5:0 (2:0).

In der ersten Halbzeit brachten der Niederländer Julian Rijkhoff und Eigengewächs Ayukayoh Mengot die Borussia mit 2:0 in Führung. In der vergangenen regulären Spielzeit erzielte Rijkhoff in 15 Partien 15 Treffer, Mengot kam in elf Partien auf drei Treffer. In Halbzeit zwei machten die jungen Borussen da weiter, wo sie aufgehört hatten und spielten nach der Pause munter weiter nach vorne. Michael Ludwig verwandelte einen direkten Freistoß zum zwischenzeitlichen 3:0. Neuzugang Noa-Gabriel Simic erhöhte anschließend auf 4:0, ehe Mengot mit seinem zweiten Treffer den beeindruckenden Endstand von 5:0 besorgte.

BVB: U19 testet zunächst gegen Kickers Offenbach

„Wir haben die Tore zum Teil sehr schön herausgespielt”, wird Trainer Tullberg auf der offiziellen Seite von Borussia Dortmund zitiert und sprach dazu seinen Schützlingen Nnamdi Collins, Vasco Walz und Farouk Cisse ein Extra-Lob aus: „Sie machen das richtig gut und nehmen die anderen Spieler mit.”

Am kommenden Mittwoch wird die U19 von Borussia Dortmund ein weiteres Testspiel bestreiten. Die Kickers Offenbach aus der Staffel Süd/Südwest werden im NZL Brackel zu Gast sein. Zu Beginn der regulären Spielzeit in der U19-Bundesliga wird der Meister der vergangenen Saison aus Dortmund zum Revierderby auf die A-Junioren des FC Schalke 04 Treffen. RB Leipzig belegte in der vergangenen Saison den dritten Platz in der Staffel Nord/Nordost und wird zum Auftakt auf die Mannschaft von Hertha BSC treffen.