Borussia Dortmund ist zum neunten Mal Deutscher A-Jugend-Meister. Im Finale drehten der BVB gegen Hertha BSC einen 0:1-Rückstand und siegte letztlich mit 2:1 (1:1).

Im Finale gegen Hertha BSC hatte Borussia Dortmund die Chance, eine starke Saison mit der U19-Meisterschaft zu krönen. Dank eines 2:1-Sieges gelang das auch.

Dabei war die Hertha zunächst besser reingekommen. Nach einigen Chancen direkt zu Beginn erzielte Luca Wollschläger schon nach zwölf Minuten die frühe 1:0-Führung. Zuvor hatte sich Julian Eitschberger auf der rechten Seite aus BVB-Sicht zu leicht durchgesetzt.

Hertha BSC: Kwasigroch - Ullrich, Najjar, da Silva Kiala, Eitschberger - Kesik, Yildirim, Gündüz (70. Adullatif), Rölke - Popp (82. Mendes), Wollschläger Kwasigroch - Ullrich, Najjar, da Silva Kiala, Eitschberger - Kesik, Yildirim, Gündüz (70. Adullatif), Rölke - Popp (82. Mendes), Wollschläger Borussia Dortmund: Ostrzinski - Cisse, Kleine-Bekel, Collins - Rothe, Walz, Lütke-Frie, Semic (86. Husseck) - Gürpüz, Fink, Bynoe-Gittens (80. Bamba) Tore: 1:0 Wollschläger (12.), 1:1 Bynoe-Gittens (37.), 1:2 Fink (48.) Schiedsrichter: Justin Joel Hasmann Zuschauer: 2600

Die Berliner hatten zu Anfang mehr vom Spiel und verdienten sich die Führung. Erst Mitte des ersten Durchgangs fand der BVB besser in die Partie und konnte sich in der 37. Minute auf ein bundesligaerfahrenes Duo verlassen. Tom Rothe flankte von der linken Seite und fand Jamie Bynoe-Gittens, der aus kurzer Distanz zum Ausgleich einschob.

Bradley Fink bringt den BVB auf die Siegerstraße

Zur Pause blieb es beim verdienten 1:1, doch Dortmund war nun besser drin. Dieser Eindruck bestätigte sich gleich zu Beginn der zweiten Hälfte. Im Strafraum tanzte Bradley Fink seinen Gegenspieler Eitschberger aus und überwand aus kurzer Distanz auch Schlussmann Robert Kwasigroch - 2:1 (48.).

Danach verlor die Partie etwas an Fahrt, was dem BVB jedoch nur Recht sein konnte. Hertha kam kaum noch gefährlich vor das Tor, im Gegenzug ließen die Dortmunder aber auch einige aussichtsreiche Konterchancen liegen. Rothe scheiterte etwa aus kurzer Distanz per Kopf (82.). Hertha drückte gegen Ende nochmal, brachte aber nichts mehr auf die Anzeigetafel. Schlussendlich reichte es dennoch zur Titelverteidigung in der A-Jugend-Bundesliga. Insgesamt setzte sich der BVB gar zum neunten Mal die Krone auf.