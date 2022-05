Junioren: BVB U19 stellt die Weichen auf Finale

Im Halbfinal-Hinspiel der A-Junioren Bundesliga hat Borussia Dortmund sich klar gegen Schalke durchgesetzt und steht mit einem Bein im Finale um den Titel.

Die U19 von Borussia Dortmund ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat Schalke 04 im Halbfinal-Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft mit 5:1 (1:0) geschlagen. Bradley Fink mit einem Dreierpack sowie Julian Rijkhoff doppelt trugen sich für den BVB in die Torschützenliste ein, für die Schalker hatte Ngufor Anubodem kurz vor dem Seitenwechsel nach einem langen Abschlag des Torhüters noch für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

Nach einer intensiv geführten ersten Hälfte übernahmen die Hausherren nach der Pause die Initiative und schraubten das Ergebnis deutlich in die Höhe, sodass es für die Schalker am Ende eine bittere Pille wurde. Im Rückspiel in einer Woche werden die Schalker im Parkstadion ein kleines Fußballwunder brauchen, um sich noch den Finaleinzug zu sichern. Am 14. Mai rollt der Ball.