U17-Niederrheinliga: RWO und MSV dominieren, nur einer steigt in die Bundesliga auf

In der U17-Niederrheinliga ist ein enger Zweikampf um den Aufstieg in die Junioren-Bundesliga kurz vor der Entscheidung.

In der U19-Bundesliga haben der MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen das Saisonziel erreicht. Beide Teams haben die Klasse gehalten, der MSV souverän, die Kleeblätter am vorletzten Spieltag. Beide werden auch in der kommenden Saison in der höchsten Spielklasse antreten.

In der U17-Niederrheinliga ist ein enger Zweikampf um den Aufstieg in die Junioren-Bundesliga kurz vor der Entscheidung. wird das nicht der Fall sein, denn nur einer von beiden kann aufsteigen. RWO und der MSV dominieren die Niederrheinliga-Gruppe 2 nach Belieben.

RWO hat bereits 19 von 20 Spielen ausgetragen, der MSV muss noch zwei Mal ran. RWO führt die Tabelle mit zwei Zählern an, kann den Aufstieg aber nicht aus eigener Kraft schaffen. Gewinnt der MSV seine beiden Partien, dann steigen die Zebras auf. Bisher verlor Duisburg keine Begegnung, RWO nur das Hinspiel gegen den MSV. Damals gab es ein deutliches 0:5, danach verlor auch Oberhausen nicht mehr.

Auch das Torverhältnis beider Teams ist bemerkenswert. Beide Mannschaften schossen bereits 68 Treffer, RWO kassierte 19 Tore, der MSV nur neun. Und am 27. April hätte RWE den Oberhausenern Schützenhilfe leisten können, aber die U16 von RWE verlor mit 0:1 - damit lief es wie bei den Profis, wo RWE vor wenigen Tagen auf Schützenhilfe von RWO hoffte, die aber gegen Preußen Münster chancenlos waren.

RWO hat nun noch sein Heimspiel gegen die SG Schönebeck, der MSV hat zwei Aufgaben vor der Brust, die keine Selbstläufer werden. Zunächst geht es zum Stadtduell beim Dritten, dem FSV Duisburg. Am letzten Spieltag geht es zuhause gegen den Fünften Arminia Klosterhardt.

In der anderen Gruppe sieht es klarer aus. Die U16 von Borussia Mönchengladbach führt die Tabelle an, darf aber nicht aufsteigen. Daher wird der 1. FC Mönchengladbach das Rennen machen, sie liegen zwei Spiele vor dem Ende der Spielzeit fünf Punkte vor dem Dritten aus Baumberg.