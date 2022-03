U19: US-Sturmjuwel spielt beim BVB vor

Ein verheißungsvolles Talent aus den USA steht offenbar im Fokus mehrerer europäischer Klubs. Jetzt spielte der 17-Jährige bei der U19 des BVB vor.

Es gilt als bewährtes Modell bei Borussia Dortmund: Einen talentierten Spieler verpflichten, in der U19 akklimatisieren und so an den Profikader des BVB heranführen. Womöglich verfolgt der BVB diesen Plan auch mit Blick auf Kristian Fletcher. Jedenfalls spielt der 17 Jahre alte Stürmer aus den USA aktuell bei den A-Junioren des Bundesligisten vor.

Den Ruhr Nachrichten zufolge wirkte Fletcher am Freitagabend im Testspiel gegen den SC Paderborn (4:2) mit. Doch fix ist der Wechsel des Talents ins Ruhrgebiet dem Bericht zufolge keinesfalls. Erst im Alter von 18 Jahren dürfte Fletcher, der neben der US-amerikanischen auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt, einen Vertrag in Dortmund unterzeichnen. Am 1. Januar des kommenden Jahres feiert Fletcher Geburtstag.





Im Übrigen hat der Offensivspieler, der in seiner Heimat für den Ausbildungsklub Bethesda-Olney SC am Ball ist, im vergangenen November ein zweiwöchiges Probetraining in der U19 des englischen Topklubs Manchester United bestritten.

Borussia Dortmund hat bereits gute Erfahrungen mit Talenten aus den Vereinigten Staaten gesammelt. Mit Christian Pulisic und Giovanni Reyna gingen in den vergangenen Jahren zwei Youngster den Weg über die U19 und etablierten sich im Bundesliga-Team. Pulisic spielt mittlerweile für den FC Chelsea.