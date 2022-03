BVB U19: Nach Aus in der Youth League - BVB-Seitenhieb gegen Atletico

Die BVB-U19 unterlag im Viertelfinale der UEFA Youth League Atlético Madrid mit 0:1. Trainer Mike Tullberg war stolz auf sein Team und konnte sich einen kleinen Seitenhieb Richtung Madrid nicht verkneifen.

Es war ein historisches Viertelfinale zwischen der U19 vom BVB und dem Nachwuchs von Atlético Madrid in der UEFA Youth League an diesem Spieltag. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zog die Nachwuchsmannschaft von Bundesligist Borussia Dortmund in die Runde der letzten Acht in diesem prestigeträchtigen internationalen Wettbewerb ein. Nach 90 Minuten gewannen die Gäste aus Spanien unter der Leitung von Cheftrainer Ricardo Ortega Garcia und Co-Trainer Fernando Torres durch einen Elfmeter-Treffer von Spielmacher Javier Curras mit 0:1 (0:1).

Vom Gefühl her haben wir gegen eine Handball-Mannschaft gespielt. Ich habe noch nie gegen einen so defensiven und kompakten Gegner gespielt. Mike Tullberg

Trotz der Niederlage war Dortmunds U19-Cheftrainer Mike Tullberg nach dem Spiel mächtig stolz auf seine Jungs und stellte die besonderen Leistungen seiner Schützlinge auf internationaler Ebene in den Vordergrund: „Das ist ein hartes Ausscheiden. Meiner Meinung nach, haben wir gegen Madrid unser bestes Spiel in diesem Wettbewerb gemacht und waren dem Gegner über 90 Minuten überlegen. Im Endeffekt wurde das Spiel durch einen Elfmeter entschieden und das ist sehr schade, denn die Chancen für uns waren trotz allem da da”, erklärte Tullberg nach dem Schlusspfiff.

Einen kleinen Seitenhieb in Richtung Spielweise der Gäste konnte sich der 36-jährige Mann aus Dänemark dennoch nicht verkneifen: „Vom Gefühl her haben wir gegen eine Handball-Mannschaft gespielt. Ich habe noch nie gegen einen so defensiven und kompakten Gegner gespielt. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Chancen gehabt. Durch unsere Spielweise haben wir den Verein auf dieser Ebene bestmöglich vertreten und ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben Madrid in Grund und Boden gespielt, aber konnten uns nicht mit einem Treffer belohnen.”

Doch nicht nur Atléticos Hintermannschaft hatte in diesem Spiel einen Sahnetag erwischt. Auch der Torhüter der Madrilenen - Alejandro Iturbe - zeigte eine bärenstarke Leistung. Beispielsweise hielt er in der achten Spielminute einen Elfmeter von BVB-Juwel Bradley Fink.

So wie Atletico gespielt hat, möchte ich jedoch keine Mannschaft von Borussia Dortmund spielen sehen, denn das war ja zum größten Teil Handball. Lars Ricken

Auch Vereinslegende Lars Ricken freute sich trotz Niederlage über den internationalen Erfolg des schwarz-gelben Nachwuchses. Der Champions League Sieger von 1997 erklärte nach der Partie: „Die Jungs können stolz auf sich sein. Wir alle drumherum sind es auf jeden Fall. Ich glaube jeder Zuschauer ist auf seine Kosten gekommen, auch wenn wir kein Tor erzielt haben. Die Mannschaft hat über 90 Minuten den Willen und die Bereitschaft ausgestrahlt um das Spiel zu drehen. Vielleicht war es sogar die beste Leistung überhaupt von uns in der Youth League. So wie Atletico gespielt hat, möchte ich jedoch keine Mannschaft von Borussia Dortmund spielen sehen, denn das war ja zum größten Teil Handball.”

Trotz Aus in der Youth League tanzt die U19 von Borussia Dortmund dennoch weiterhin auf zwei Hochzeiten. In der Liga ist der BVB Tabellenführer und steht zudem im Finale des DFB-Pokals. Dort wird man am 20. Mai diesen Jahres gegen die U19 vom VfB Stuttgart spielen.