UEFA Youth League: BVB nach Acht-Tore-Krimi im Achtelfinale

Die U19 von Borussia Dortmund hat das Achtelfinale der UEFA Youth League erreicht. Der BVB besiegte dem FC Empoli in der Zwischenrunde mit 5:3 (2:2).

Die U19 von Borussia Dortmund steht im Achtelfinale der UEFA Youth League. Die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg besiegte den FC Empoli auswärts mit 5:3. Auf wen die A-Jugend des BVB dort treffen wird, entscheidet sich bei der Auslosung am kommenden Montag.

Jamie Bynoe-Gittens hatte die Schwarzgelben im Stadio Carlo Castellani nach 15 Minuten in Führung geschossen. Luca Magazzu drehte jedoch mit einem Doppelpack in der 16. und 28. Minute die Partie, ehe ein Eigentor den 2:2-Halbzeitstand herstellte. In der zweiten Halbzeit trafen Julian Rijkhoff (57.), Bradley Fink (63.) und Lion Semic (77.) für die Tullberg-Elf. Der Anschlusstreffer des eingewechselten Filippo Panicucci (86.) kam für die Italiener zu spät.

Die restlichen deutschen Vertreter RB Leipzig (0 Punkte in Gruppe A), FC Bayern München (drei Punkte in Gruppe E) und VfL Wolfsburg (ein Punkt in Gruppe G) waren allesamt deutlich in der Gruppenphase gescheitert. Der BVB hatte sich als Zweitplatzierter der Gruppe C für die Zwischenrunde gegen einen Vertreter des Meisterschaftsweg qualifiziert. Dort war der 1. FC Köln in der ersten Runde mit 3:7 nach Hin- und Rückspiel gegen den KRC Genk gescheitert.

Neben dem BVB haben auch der AZ Alkmaar (7:6 nach Elfmeterschießen gegen Villareal), der FC Sevilla (1:0 bei Glasgow Rangers) und MSK Zilina (3:1-Sieg gegen Inter Mailand) das Achtelfinale erreicht. Am Donnerstag finden noch die Partien zwischen dem FC Midtylland und dem FC Brügge, KRC Genk gegen Chelsea London, Hajduk Split gegen Atletico Madrid sowie Deportivo La Coruna gegen Dynamo Kiew statt.