U19: BVB festigt Tabellenführung, WSV schießt sich aus der Krise

In der A-Junioren-Bundesliga-West konnte Borussia Dortmund die Tabellenspitze gegen den 1. FC Köln behaupten. Der Wuppertaler SV zeigte eine Reaktion auf die Kritik des Sportchefs.

Bei den Samstagspartien des siebten Spieltags der A-Junioren-Bundesliga-West setzten sich die Favoriten aus Dortmund und Leverkusen durch. Dem Wuppertaler SV gelang nach drei Niederlagen am Stück der Befreiungsschlag.

Vergangene Woche gab es für die U19 von Borussia Dortmund einen fulminanten 4:0-Erfolg im Revierderby gegen den FC Schalke 04. So klar wurde es auswärts gegen den 1. FC Köln nicht. Für die drei Punkte reichte es am Ende dennoch.

In einer torlosen ersten Halbzeit rettete die Latte nach 20 Minuten für den BVB. Der Kölner Winzent Suchanek war der Pechvogel. Die Borussen brauchten in einem engen Spiel einen Strafstoß, um nach 77 Minuten in Führung zu gehen. Bradly Fink verwandelte vom Punkt und besorgte den 1:0-Endstand. Damit bleibt das 1:1 gegen den MSV Duisburg der einzige Punktverlust in einer ansonsten starken Saison der Schwarz-Gelben.

Mit 19 Punkten nach sieben Spielen führt die Tullberg-Elf die Liga an. Der FC Schalke 04 kann am Sonntag gegen Viktoria Köln nachziehen und den Abstand wieder auf drei Punkte verkürzen. Der Vorsprung auf den Zweitplatzierten aus Leverkusen, die ein Spiel weniger hinter sich haben, beträgt vier Punkte. Der 1. FC Köln rutscht vorerst auf Rang sieben ab.

WSV zeigt Reaktion auf Sportchef-Kritik

Nach schwachen Wochen und drei Niederlagen am Stück, darunter einem 0:8 gegen Schalke 04, rutschte die U19 des Wuppertaler SV zuletzt in die Krise. „Wir müssen jetzt am Samstag in Düsseldorf die Wende schaffen. Die Tabelle ist noch eng beieinander. Aber wenn wir nicht wieder schnell siegen und danach die ganzen Hochkaräter kommen, dann wird es gefährlich. Aktuell mache ich mir um die Entwicklung der Mannschaft Sorgen“, mahnte Sportchef Stephan Küsters unter der Woche an.

Beim Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf folgte die gewünschte Reaktion. Nach einer torlosen ersten Hälfte ging das Team von Fabian Springob nach Wiederbeginn in Führung (50.) und konnte kurz vor Schluss sogar auf 2:0 erhöhen (81.). Damit springt der WSV vorerst auf Rang sechs und verschafft sich etwas Luft. Fortuna Düsseldorf trennt weiterhin nur ein Punkt von den Abstiegsrängen.

Aachen weiter ohne Punkt

Auch im sechsten Anlauf blieb die U19 von Alemannia Aachen ohne Punkt. Gegen Bayer 04 Leverkusen gab es eine 0:3-Pleite. Bereits im ersten Durchgang sorgten Ayman Aourir (30.) und Emrehan Gedikli (40.) für klare Verhältnisse. Kurz vor Schluss setzte Gedikli mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt (89.).

Bayer 04 Leverkusen schiebt sich damit bei gleicher Anzahl an Spielen am FC Schalke vorbei und ist nun der erste Verfolger der Borussen. Die Kaiserstädter stecken weiterhin ohne Punkt auf dem letzten Platz.

Die Ergebnisse in der Übersicht:

1. FC Köln – Borussia Dortmund: 0:1

Alemannia Aachen – Bayer 04 Leverkusen: 0:3

Fortuna Düsseldorf – Wuppertaler SV: 0:2