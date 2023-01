Im Ausland: Ex-Bochumer beendet Karriere und wird Co-Trainer

Der ehemalige Bundesligaspieler Florian Jungwirth hat seine aktive Karriere beendet. In Kanada wird er nun Co-Trainer.

Der ehemalige Juniorennationalspieler Florian Jungwirth hat seine aktive Karriere beendet. Der 34-Jährige, der in der Saison 2013/14 beim VfL Bochum unter Vertrag stand, spielte die letzten sechs Jahre in der nordamerikanischen Major League Soccer.

Nun verkündete sein Klub Vancouver Whitecaps Jungwirths Karriereende nach 15 Jahren Profifußball mitsamt eines vierminütigen Videos, in dem ehemalige Weggefährten wie Danny Latza, Lars und Sven Bender und auch VfL-Sportdirektor Patrick Fabian zu Wort kamen.





Der MLS wird Jungwirth allerdings weiter erhalten bleiben: Bei den Whitecaps wird der ehemalige Innenverteidiger ins Trainerteam des Italieners Vanni Sartini wechseln und unter Sportdirektor Axel Schuster arbeiten (von 2016-19 bei Schalke 04).

"Ich bin sehr dankbar, dass die Vancouver Whitecaps, Axel Schuster und Vanni Sartini mir diese außergewöhnliche Chance geben, als Co-Trainer mit der ersten Mannschaft zu arbeiten", freute sich Jungwirth über die neue Aufgabe bei den Kanadiern. "Das ist eine große Form des Vertrauens und ich kann es nicht erwarten, das zurück zu zahlen."

Stationen von Florian Jungwirth: 2000-2010: 1860 München 2010-2013: Dynamo Dresden 2013-2014: VfL Bochum 2014-2017: SV Darmstadt 98 2017-2021: San Jose Earthquakes seit 2021: Vancouver Whitecaps

In seiner aktiven Karriere sammelte Jungwirth über 400 Pflichtspiele, die meisten in der MLS. In der 2. Bundesliga stand der Abwehrspieler 109-mal auf dem Platz, auch 35 Bundesligaspiele stehen am Ende in der Karrierebilanz.

In seinem Jahr beim VfL gehörte er meist zum Stammpersonal und absolvierte 30 Partien, ehe sein Vertrag aufgelöst wurde und er zu Darmstadt 98 wechselte. Bei den Lilien erlebte Jungwirth seine erfolgreichste Zeit in Deutschland und stieg 2015 in die Bundesliga auf.

Auch für die Nachwuchsauswahlen des DFB war Jungwirth unterwegs. 2009 führte er die U20 als Kapitän zur WM und bis ins Viertelfinale, insgesamt trug Florian Jungwirth 44-mal den Adler auf der Brust.