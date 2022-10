Für die WM: Polen nominiert 47 Spieler - mit VfL- und Fortuna-Profis, ohne Schalker

Der polnische Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz hat in der ersten Selektion 47 Mann für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar nominiert. Am Ende wird er 21 Namen streichen müssen.

Diese Pressekonferenz wurde in Polen mit Spannung erwartet: Czeslaw Michniewicz nannte vor wenigen Tagen 47 Spielernamen, die für den WM-Kader der weiß-roten Adler infrage kommen. Bis zum 10. November 2022 muss der polnische Nationaltrainer 21 der 47 Namen streichen und den endgültigen WM-Kader berufen. In dem 47er Feld befinden sich auch einige Bundesligaprofis wie Robert Gumny (FC Augsburg), Jacek Goralski (VfL Bochum), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Michal Karbownik, Dawid Kownacki (beide Fortuna Düsseldorf) und Tymoteusz Puchacz (Union Berlin). Derweil ist der WM-Traum von Schalkes verletztem Innenverteidiger Marcin Kaminski geplatzt. Er wurde nicht nominiert. Der vorläufige 47-Mann-Kader der Polen im Überblick: Tor: Kamil Grabara (FC Kopenhagen) Radoslaw Majecki (AS Monaco) Lukasz Skorupski (FC Bologna) Wojciech Szczesny (Juventus Turin) Die Polen spielen bei der WM 2022 in einer Gruppe mit Mexiko, Saudi-Arabien und Argentinien. Abwehr: Jan Bednarek (Aston Villa) Bartosz Bereszynski (Sampdoria Genua) Pawel Bochniewicz (SC Heerenveen) Matty Cash (Aston Villa) Pawel Dawidowicz (Hellas Verona) Robert Gumny (Augsburg) Kamil Glik (Benevento Calcio) Michal Helik (Huddersfield Town) Artur Jedrzejczyk (Legia Warschau) Michal Karbownik (Fortuna Düsseldorf) Tomasz Kedziora (Dynamo Kiew) Jakub Kiwior (Spezia Calcio) Patryk Kun (Rakow Czestochowa) Maik Nawrocki (Legia Warschau) Tymoteusz Puchacz (Union Berlin) Arkadiusz Reca (Spezia Calcio) Mateusz Wieteska (Clermont Foot) Nicola Zalewski (AS Rom) Mittelfeld: Krystian Bielik (Birmingham City) Patryk Dziczek (Piast Gleiwitz) Przemyslaw Frankowski (RC Lens) Jacek Goralski (VfL Bochum) Kamil Grosicki (Pogon Stettin) Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg) Mateusz Klich (Leeds United) Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Club) Kacper Kozlowski (Vitesse Arnheim) Kamil Jozwiak (Charlotte) Karol Linetty (FC Turin) Mateusz Legowski (Pogon Stettin) Jakub Piotrowski (Ludogorec Razgrad) Michał Skoras (Lech Posen) Damian Szymanski (AEK Athen) Sebastian Szymanski (Feyenoord Rotterdam) Piotr Zielinski (SSC Neapel) Szymon Zurkowski (AC Florenz) Angriff: Adam Buksa (RC Lens) Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf) Robert Lewandowski (FC Barcelona) Arkadiusz Milik (Juventus) Krzysztof Piatek (Salernitana) Karol Swiderski (Charlotte)

