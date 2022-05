Champions League: Darum droht dem BVB eine Hammergruppe

Mit der Qualifikation für die Champions League hatte der BVB sein Minimalziel erreicht. Doch könnte bereits wieder früh Schluss sein - eine Übersicht.

Mit Edin Terzic hat Borussia Dortmund den neuen alten Trainer vorgestellt, mit dem der BVB in der nächsten Saison wieder erfolgreicher sein möchte - auch international in der Champions League. Dort droht allerdings bereits in der Vorrunde eine Hammer-Gruppe.

Das hängt mit der Zusammenstellung der Lostöpfe zusammen. Während im ersten Lostopf die sechs Meister der Ligen mit den besten UEFA-Fünfjahreswertungen plus Champions-League- sowie Europa-League-Sieger besteht, werden die restlichen drei Lostöpfe nach dem sogenannten UEFA-Klubkoeffizienten bestückt.

Lostopf 1: Eintracht Frankfurt Manchester City Real Madrid FC Bayern München AC Mailand Paris Saint-Germain FC Porto FC Liverpool oder Ajax Amsterdam

Lostopf 2: FC Chelsea FC Barcelona Juventus Turin Atlético Madrid FC Sevilla RB Leipzig Tottenham Hotspur FC Liverpool oder Ajax Amsterdam

Lostopf 3: Borussia Dortmund Inter Mailand Red Bull Salzburg Shakhtar Donetsk SSC Neapel Sporting Lissabon Bayer 04 Leverkusen noch offen

Durch das frühe Ausscheiden aus den internationalen Wettbewerben in der vergangenen Saison finden sich die Dortmunder nur noch in Lostopf drei wieder. Verdrängt wurden sie unter anderem von RB Leipzig, das in der Europa League bis ins Halbfinale gekommen war. Für den vierten Lostopf werden die Qualifikationsspiele noch ausgetragen.

Damit könnte auf den BVB bereits in der Gruppenphase die Kombination aus Manchester City mit Erling Haaland und dem FC Chelsea oder Paris Saint Germain und dem FC Barcelona warten. Nicht gerade bessere Bedingungen als beim letztjährigen Vorrunden-Aus.