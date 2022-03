Ex-Schalke-Profi: Huntelaar übernimmt neue Aufgabe bei Ajax Amsterdam

Der ehemalige Schalke-Stürmer Klaas Jan Huntelaar hat einen neuen Job - bei Ajax Amsterdam.

Neuer Job für Klaas Jan Huntelaar. Nach seinem Karriereende wird er nun bei Ajax Amsterdam eine neue Aufgabe übernehmen. Er soll das Bindeglied zwischen Trainer Erik ten Hag und dem Technischen Leiter Gerry Hamstra bilden.

Zudem soll er sich ab Juli 2022 weiterbilden, um sich für seine zweite Karriere weiterzuentwickeln. Der Vertrag geht zunächst über zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024.

Amsterdams Manager Edwin van der Sar freut sich über den Zugang auf administrativer Ebene: "Ajax ist mit Klaas Jan seit seinem Wechsel zu Schalke in Kontakt geblieben. Wir waren uns seiner Interessen und seines Ehrgeizes bewusst, irgendwann Technischer Direktor bei einem Profiklub zu werden. Aus diesem Grund hat er seit dem Sommer bereits einige Male hinter unsere Kulissen geschaut und dabei Sitzungen sowohl der Geschäftsführung als auch des Aufsichtsrats besucht.“

Klaas Jan weiß viel über den internationalen Spitzenfußball, er durchdenkt alles genau und hat eine klare eigene Meinung Edwin van der Sar

In Absprache mit dem ehemaligen Torjäger soll bei Ajax die Talente-Entwicklung vorangetrieben werden. van der Sar: "Klaas Jan weiß viel über den internationalen Spitzenfußball, er durchdenkt alles genau und hat eine klare, eigene Meinung. Ich bin davon überzeugt, dass er, auch wenn er neu in dieser Rolle ist, sofort einen Unterschied ausmachen kann."

Vorschusslorbeeren, die Huntelaar freuen. Mit Blick auf die neue Aufgabe sagt der 38-Jährige, der gleichzeitig auch an seinem Trainerdiplom arbeitet: "Ich habe mich schon immer für Dinge interessiert, die außerhalb des Platzes passieren. Ich möchte mein Wissen in diesem Bereich erweitern. Das ist mit der Laufbahn möglich, die Ajax mir bietet. Ich bin froh, zurück zu sein und ich bin gespannt, was in der kommenden Zeit passieren wird."