Stammkraft in England: Vom MSV-Reservisten zum Afrika-Cup-Sieger

Kaum ein Duisburg-Anhänger wird sich noch an Seny Timothy Dieng erinnern. Doch während es beim MSV in den letzten Jahren bergab ging, nahm die Karriere des Torhüters Fahrt auf.

Die Saison 2015/16 war für den MSV Duisburg keine einfache. Das Team von Ilia Gruev kam in der 2. Bundesliga nicht über Platz 16 hinaus und stieg in der Relegation gegen die Würzburger Kickers in die 3. Liga ab.

Im Winter dieser Saison verpflichteten die Zebras einen jungen Torwart. Seny Timothy Dieng, damals 20 Jahre alt, kam von den Grashoppers Zürich bis zum Ende der Saison mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Doch der junge Senegalese blieb unter Gruev nur dritte Wahl und sah keine einzige Spielminute bei den Profis. Lediglich zwei Einsätze für die inzwischen abgemeldete zweite Mannschaft in der Oberliga Niederrhein standen am Saisonende auf dem Konto des 1,93-Meter-Mannes. Sein Vertrag wurde nicht verlängert.

Während es für die Duisburger seither eher bergab ging, begann für Dieng ein steiniger Weg nach oben. Der gebürtige Züricher wechselte zu den Queens Park Rangers. Auch dort bekam er zunächst keine Spielzeit. Eine Leihe zum unterklassigen Whitehawk FC in der Saison 2017/18 wurde bereits nach einem Monat abgebrochen und so blieb auch in dieser Saison nur die Rolle als Reservist.

Über vier Leihstationen zur Nummer Eins

Es brauchte eine Leihe zum viertklassigen Stevenage FC, um die Karriere endlich in Fahrt zu bringen. In einem halben Jahr sammelte er 16 Einsätze, in denen er nur 21 Tore kassierte. Durch seine Leistungen sicherte er sich noch im Winter dieser Saison einen Leihwechsel in die erste schottische Liga zum Dundee FC, wo er die klare Nummer Eins wurde. Den Abstieg konnte er zwar nicht verhindern, doch für ihn persönlich ging es weiter voran.

Im Jahr 2019/20 schloss sich Dieng leihweise den Doncaster Rovers in der dritten englischen Liga an. Auch dort wusste er zu überzeugen. In 32 Partien hielt er zehn Mal die Null und kassierte nur 32 Tore.

Vier Jahre nach seinem Wechsel, zu Beginn der Saison 2020/21, hatte es Dieng endlich geschafft. Nach vier Leihen wurde er zur Nummer Eins des englischen Zweitligisten Queens Park Rangers, die er seither nicht abgegeben hat. Mittlerweile stand er 72-mal zwischen den Pfosten der Rangers, kassierte 88 Tore und hielt in 20 Spielen die Null.

Afrikameister mit Senegal und wertvoller als alle Duisburger

Seine guten Leistungen blieben auch außerhalb Englands nicht unbemerkt. Ende 2020 wurde Dieng erstmals für die Nationalmannschaft Senegals berufen. Anfang 2021 durfte er beim 1:1 gegen Eswatini sein Debüt feiern. Beim Afrika-Cup 2022 absolvierte Dieng die ersten beiden Gruppenspiele für sein Heimatland und hielt sowohl gegen Simbabwe (1:0) als auch gegen Guinea (0:0) den Kasten sauber. Im Anschluss übernahm Chelseas Weltstar Edouard Mendy die Rolle als Nummer Eins, doch auch Dieng darf sich verdientermaßen Afrika-Cup-Sieger nennen.

Den Marktwert des 27-Jährigen beziffert transfermarkt.de auf eine Million Euro. Zum Vergleich: Der wertvollste Spieler des MSV Duisburg ist John Yeboah mit einem Marktwert von 575.000 Euro. In Duisburg dürfte man sich ärgern, dem damals jungen Torwarttalent keine Chance gegeben zu haben.