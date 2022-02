Premier League: Ukraine-Kapitän und City-Star zu Tränen gerührt

Am Wochenende bekundeten Fußballligen in ganz Europa ihre große Solidarität mit der von Russland überfallenen Ukraine. So auch die Premier League.

Vor dem Anpfiff der Premier-League-Partie zwischen dem abstiegsgefährdeten FC Everton und dem englischen Fußballmeister Manchester City - der Meister siegte mit 1:0 - kam es in Liverpool zu emotionalen Szenen.

Viele Zuschauer hatten Transparente und Schilder ins Stadion Goodison Park mitgebracht, auf denen sie ihre Solidarität mit der Ukraine erklärten. Die Spieler von Man City trugen beim Warmmachen T-Shirts mit der Ukraine-Flagge und der Aufschrift „Kein Krieg“.

Zinchenko hatte sich unter der Woche bei Instagram wütend über den Ukraine-Konflikt geäußert. „Mein Land gehört den Ukrainern und niemand wird es sich jemals aneignen können“, schrieb der 25-Jährige, der sein Instagram-Profil mit 1,6 Millionen Followern inzwischen nicht mehr öffentlich zugänglich macht.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie der ukrainische Man-City-Profi Alexander Zinchenko mit den Tränen kämpfte, während über die Stadionlautsprecher das Lied „He Ain't Heavy, He's My Brother“ von der Band "The Hollies" gespielt wurde. Eine der Zeilen in der Ballade von 1969 lautet: „His welfare is my concern, no burden is he to bear“ (Sein Wohlergehen ist mir wichtig, er soll keine Last tragen, Anm. d. Red.). Auch Everton-Profi Vitali Mykolenko war sichtlich bewegt. Die beiden ukrainischen Nationalspieler umarmten sich vor dem Spiel und gaben sich in dieser schweren Zeit für ihr Heimatland gegenseitig Kraft.

Der 25-jährige Zinchenko, der 48 Länderspiele absolvierte, ist auch Kapitän der ukrainischen Nationalmannschaft. Er spielt seit dem Sommer 2017 für Manchester City. Mykolenko ist 22 Jahre alt und spielt seit Januar 2022 für Everton. Zuvor lief der 28-malige Nationalspieler ausnahmslos für Dynamo Kiew auf. wozi mit dpa