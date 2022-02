Spanien: Ex-Borusse Aubameyang schlägt in Barcelona ein

Pierre-Emerick Aubameyang scheint bei seinem neuen Arbeitgeber endlich angekommen zu sein. Sein Ex-Teamkollege Thomas Delaney musste derweil einen Rückschlag hinnehmen.

Die letzten Monate waren für Pierre-Emerick Aubameyang, den ehemaligen Stürmer Borussia Dortmunds, alles andere als einfach. Als Kapitän bei Arsenal in die Saison gegangen, wurde er im Laufe der Hinrunde aussortiert. Ende Januar folgte dann sogar die Vertragsauflösung und der Wechsel zum FC Barcelona.

Dort durfte er zunächst zwei Mal in der Liga als Joker ran, ehe er unter der Woche in der Europa League gegen den SSC Neapel sein Startelf-Debüt feierte. Nur drei Tage später gab es dann auch die Torprämiere für den Gabuner.

Doppelpack in der ersten Halbzeit für Aubameyang

Beim Auswärtsspiel gegen den FC Valencia brachte er seinen neuen Arbeitgeber bereits in der 23. Minute auf die Siegerstraße. Nach einem langen Ball von Jordi Alba spielte er sein Tempo aus und behielt vor dem Kasten die Nerven. Kurz nachdem Frenkie De Jong (32.) das zwischenzeitliche 2:0 besorgte, stand Aubameyang erneut goldrichtig und traf zur 3:0-Halbzeitführung (38.).

Im zweiten Durchgang kamen die Gastgeber durch Carlos Soler (52.) zwar noch einmal ran, doch die Katalanen entschieden das Spiel durch Pedri (63.) mit 4:1 für sich. Damit schiebt sich der FC Barcelona zumindest wieder vorbei an Atletico Madrid in die Top-Vier. Mit dem Titel wird das Team von Trainer Xavi in diesem Jahr wohl nichts mehr zutun haben. Der Rückstand auf Real Madrid beträgt bereits ganze 15 Punkte.

Sevilla und Delaney nur 1:1 beim Aufsteiger

Ebenfalls über dem FC Barcelona steht der FC Sevilla. Das Team von Aubameyangs Ex-Teamkollege Thomas Delaney kam bei Aufsteiger Espanyol Barcelona allerdings nicht über ein 1:1 hinaus. Damit wächst der Abstand auf Spitzenreiter Real Madrid auf nun auf sechs Zähler.

Der Däne selbst stand gegen Espanyol erst zum vierten Mal in dieser Spielzeit über die vollen 90 Minuten auf dem Platz, konnte aber auch nicht dabei helfen, die Führung von Rafa Mir (36.) über die Zeit zu retten. Sergi Darder sorgte für den Ausgleich (50.). Sevilla bleibt auf dem zweiten Platz.

Sowohl für Delaney als auch für Aubameyang kommt es unter der Woche zum Rückspiel in der Europa League-Zwischenrunde. Während Sevilla ein 3:1 gegen Dinamo Zagreb nur noch ins Ziel retten muss, braucht Barcelona nach dem 1:1 im Hinspiel einen Auswärtssieg in Neapel.