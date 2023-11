Frauen-Fußball: SGS Essen - Das sind die Gründe für die Erfolgsserie

Die SGS Essen greift in der Frauen-Bundesliga oben an. Fünf Partien in Folge ist die Mannschaft von Trainer Markus Högner ungeschlagen. Högner spricht über die Gründe.

Die SGS Essen gehört aktuell zu den Topteams der Frauen-Bundesliga. Nach acht Spieltagen steht das Team von Markus Högner auf dem vierten Tabellenplatz und klettert immer weiter nach oben.

Fünf Partien in Folge sind die Essenerinnen ungeschlagen und konnten dabei schon so einige Topklubs ärgern. Högner kennt die Gründe für die aktuelle Erfolgsserie: "Uns gelingt es zur Zeit, dass wir einfach ausgezeichnet verteidigen. Wir haben in fünf von acht Partien zu Null gespielt. Wir haben aktuell die defensive Stabilität und spielen gut gegen den Ball."

Högner weiter: "Der zweite Grund ist die gute Zusammenarbeit und der Teamspirit. In der letzten Saison gab es auch Phasen, in denen wir nicht so punkten konnten, auch zu der Zeit war der Teamspirit super. Das zeichnet Essen aus. Wir haben eine sehr familiäre Atmosphäre und ein gutes Miteinander. Jeder steht hier für jeden ein."

In den letzten Jahren war die SGS Essen eher im Tabellenmittelfeld Zuhause. Mit dem aktuellen Erfolg hätte selbst der 56-jährige Trainer nicht gerechnet: "Man erhofft sich natürlich insgeheim, dass es so gut läuft. Dass uns das aber wirklich so gelingt, daran habe ich nicht gedacht. Wir sind gut aus den Startlöchern gekommen, mussten uns dann gegen RB Leipzig und den FC Bayern München geschlagen geben und seitdem läuft es wieder."

Bisher blieb es bei den zwei Niederlagen an den Spieltagen zwei und drei. Darauf folgten drei Siege und zwei Unentschieden. Gegen die TSG Hoffenheim konnte das Team von Högner am Freitagabend einen klaren 3:0-Sieg erzielen, zuvor besiegten die Essenerinnen den 1. FC Nürnberg mit 5:0.

Am kommenden Wochenende kann die Erfolgsserie erstmal nicht ausgebaut werden, denn in der Liga ist spielfrei. Ein freies Wochenende hat die SGS aber nicht. Am Samstag (14 Uhr) ist der 1. FC Köln zum DFB-Pokalspiel zu Gast.

Mit Hinblick auf die Begegnung erklärt Högner: "Wir bereiten uns ganz normal vor. Köln spielt eine gute Saison und hat klasse Spielerinnen im Kader. Wir werden die Partie genauso akribisch angehen wie die letzten Spiele auch und uns intensiv auf den Gegner vorbereiten. Wir werden in der Partie sicherlich gefordert und müssen alles geben. Wir standen schon zweimal im Finale und wollen da auch dieses Jahr wieder hinkommen."

2020 musste sich die SGS Essen im DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg mit 2:4 im Elfmeterschießen geschlagen geben. Sechs Jahre zuvor unterlagen die Essenerinnen dem 1. FFC Frankfurt mit 0:3.