Frauen: Höhenflug der SGS, Schalke, BVB und VfL Bochum sind souverän Erster

Die Frauenteams der großen Reviervereine sind weiter stabil auf Aufstiegskurs. In der Bundesliga ist die SGS Essen derzeit nicht zu stoppen.

Bundesliga

In der Frauen-Bundesliga konnte die SGS Essen ihren Höhenflug fortsetzen. Bei der TSG Hoffenheim konnte sich die SGS mit 3:0 durchsetzen. Damit zogen die Essenerinnen nach Punkten mit der TSG gleich und liegen - nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz - auf dem vierten Platz. Marta Cazalla Garcias Eigentor brachte die SGS in Führung, Lauretta Elmazi und Ramona Maier schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Der MSV Duisburg bleibt dagegen Letzter. Die Partie gegen den VfL Wolfsburg endete mit 0:2 - hier hatte auch keiner mit etwas Zählbarem für die MSV-Damen gerechnet.

Regionalliga West

Der VfL Bochum lässt sich auf dem Weg in die 2. Bundesliga nicht aufhalten. Auch am 13. Spieltag gab sich die Mannschaft von Trainerin Kyra Malinowski keine Blöße und siegte bei der SGS Essen II mit 3:0. Da der Zweite, Bayer Leverkusen, beim 1:1 gegen den VfR Warbeyen patzte, liegen die Bochumerinnen schon acht Punkte vor Bayer und elf Zähler vor Fortuna Köln.

Landesliga Westfalen 2

Hier lassen die Damen des BVB derzeit keinen Zweifel daran aufkommen, wer in dieser Staffel in die Westfalenliga aufsteigt. Die BVB-Frauen besiegten die SpVg Berghofen II deutlich mit 9:0. Trainer Thomas Sulewski bilanzierte: "Ein in der Höhe verdienter Sieg, eine gute Leistung und niemand hat sich verletzt. Damit sind wir zufrieden."

Dortmund liegt nun fünf Zähler vor Borussia Dröschede und sieben Punkten vor dem TV Brechten, der noch eine Partie weniger ausgetragen hat. Weiter geht es für die BVB-Frauen am kommenden Freitag im Westfalenpokal-Achtelfinale, wo sie auf den Landesligisten DJK VfL Billerbeck treffen (19:30 Uhr).

Landesliga Westfalen 3

Es läuft für die Revierteams, das gilt auch für die Damen des FC Schalke 04. Die besiegten in einem engen Spiel den SV Langenhorst Welbergen mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Celina Jürgens nach 77 Minuten. Damit haben die S04-Damen sieben Punkte vor dem SV Borussia Emsdetten, allerdings hat Emsdetten noch eine Begegnung in der Hinterhand.