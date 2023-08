Frauen: Start nach Maß - VfL Bochum feiert deutlichen Auftaktsieg

Die Frauen des VfL Bochum haben einen erfolgreichen Start in die neue Regionalliga-Saison gefeiert. Sie besiegten den SSV Rhade deutlich.

Nach der Vizemeisterschaft in der Vorsaison wollen die Frauen des VfL Bochum in der neuen Spielzeit wieder ein Wörtchen im Titelkampf der Regionalliga West mitreden.

Der Start ist ihnen jedenfalls gelungen. Die Bochumerinnen feierten am Donnerstagabend einen Auftakt nach Maß und setzten sich mit 4:0 beim Liga-Neuling SSV Rhade durch. Es war das Eröffnungsspiel der Saison 2023/24.

Mit einem Doppelpack legte Dörthe Hoppius in der ersten Halbzeit (12., 41.) den Grundstein zum Sieg. Nach Wiederanpfiff ließ die VfL-Stümerin ihren dritten Treffer folgen (58.), ehe Nina Lange für den Endstand sorgte (75.).

Weiter geht es für Bochum am übernächsten Sonntag. Dann empfängt der Revierklub die zweite Mannschaft des FSV Gütersloh. Und in der Woche darauf steht eine Derby-Premiere an: In der zweiten DFB-Pokalrunde kommt Bundesligist SGS Essen an die Castroper Straße. Beide Teams haben sich noch nie in einem Pflichtspiel getroffen.

"Natürlich hatten wir uns wie in der 1. Runde einen Regionalligisten gewünscht. Dass es jetzt direkt gegen einen Erstligisten geht, stellt uns natürlich vor eine besondere Herausforderung. Die Rollen sind klar verteilt", sagte Trainerin Kyra Malinowski nach der Auslosung gegenüber Vereinsmedien. "Es ist aber sehr schön, dass wir im Derby auf die SGS Essen treffen. Wir hoffen erneut auf eine super Kulisse."

VfL Bochum Frauen - der Hinrunden-Spielplan im Überblick

SSV Rhade - VfL Bochum 0:4

VfL Bochum - FSV Gütersloh II (Sonntag, 3. September)

VfL Bochum - SGS Essen (DFB-Pokal 2. Runde, Samstag, 9. September)

VfL Bochum - Alemannia Aachen (Sonntag, 17. September)

VfR Warbeyen - VfL Bochum (Sonntag, 24. September)

VfL Bochum - 1. FC Köln II (Sonntag, 1. Oktober)

SV Walbeck - VfL Bochum (Dienstag, 3. Oktober)

Arminia Bielefeld - VfL Bochum (Sonntag, 8. Oktober)

VfL Bochum - 1. FFC Recklinghausen (Sonntag, 15. Oktober)

Bayer Leverkusen II - VfL Bochum (Sonntag, 22. Oktober)

Vorwärts Spoho Köln - VfL Bochum (Sonntag, 5. November)

VfL Bochum - Fortuna Köln (Sonntag, 12. November)

SGS Essen II - VfL Bochum (Sonntag, 19. November)