Frauen: Derby in Essen - SGS kann Klassenerhalt gegen den MSV perfekt machen

Am kommenden Sonntag tritt die SGS zu ihrem letzten Heimspiel in dieser Saison in der Frauen-Bundesliga an. Danach soll gefeiert werden.

In der Frauen-Bundesliga empfangen die Damen der SGS Essen am Sonntag den MSV Duisburg. Dann kann die SGS den Klassenerhalt eintüten - ein Zähler würde schon reichen. Trainer Markus Högner gibt die Richtung vor: „Wir werden keinen Deut nachlassen, nicht nach links und rechts schauen und alles raushauen was geht. Das sind wir zum einen unserem fantastischen Publikum schuldig, das uns in dieser Saison in jedem Heimspiel so großartig unterstützt hat, aber auch allen anderen Teams in der Liga. Außerdem wollen wir unserem eigenen Anspruch gerecht werden, um die letzten Punkte zu ergattern.“ Die Duisburgerinnen, die auch noch um den Klassenerhalt kämpfen, haben durch den Trainerwechsel noch einmal einen neuen Impuls gesetzt. Sie treten seitdem viel stabiler auf. „Vor allen Dingen defensiv. Denn auch gegen die Topteams haben sie kaum etwas zugelassen“, wie Högner sagt. Die Bilanz des MSV zuletzt: Eine knappe Niederlage gegen Wolfsburg und Frankfurt, ein ganz wichtiger Sieg in Meppen und ein Achtungserfolg mit dem Punkt gegen Freiburg. Einzig die 0:4-Niederlage in Köln schmerzt im Zebralager. Doch darauf will sich Högner gar nicht einlassen: „Thomas Gerstner hat da wieder eine gute Struktur reingebracht. Die Duisburger sind schwer zu bespielen und lassen viel weniger zu. Sie sind auf einem sehr guten Weg, die Klasse zu halten. Deswegen wird es für uns auch ein schweres Spiel.“ Anstoß im Stadion an der Hafenstraße ist Sonntag um 16 Uhr. Bereits um 13.30 Uhr beginnt das große Fanfest.

Zur Startseite