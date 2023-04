Frauen: BVB feiert Aufstieg, RB Leipzig ist in der Bundesliga

RB Leipzig ist bei den Frauen schon angekommen, wo der BVB, Schalke und der VfL Bochum hinwollen.

Am Wochenende war es endlich soweit. Die Frauen von Borussia Dortmund feierten den nächsten Aufstieg. Von der Bezirks- ging es in die Landesliga.

Nach dem 15:0 gegen den Wambeler SV durften die Sektkorken knallen. Der BVB ist locker durch die Liga marschiert. 19 Spiele, 19 Siege. Ein Torverhältnis von 119:4.

Mandy Reinhardt betonte auf der Vereinshomepage des BVB. „Es war atemberaubend und noch viel besser, als ich es mir vorgestellt hatte.

Beeindruckend: 1234 Zuschauer sahen sich die Partie der BVB-Frauen an. „Die Mädels haben ein super Spiel gemacht, und ich bin sehr stolz. Bei der Rückkehr in die Rote Erde den Aufstieg in die Landesliga klarzumachen, ist einfach eine coole Geschichte“, erklärte BVB-Trainer Thomas Sulewski.

Und Lea Rogge-Herper sagte den vereinseigenen Medien: "Dieser Sieg, dieser Aufstieg, diese Kulisse – einfach Gänsehaut."

Schalke und der VfL auch noch mit Aufstiegsmöglichkeiten

Etwas weiter als der BVB ist bereits der VfL Bochum, der aktuell in der Regionalliga aktiv ist und dort im Fernduell mit den Frauen von Borussia Mönchengladbach um den Aufstieg in die 2. Bundesliga spielt.

Die Schalke-Frauen stehen noch am Anfang ihrer Reise durch die Ligen. Aktuell laufen sie in der Kreisliga A auf. Dort führen sie die Tabelle mit zwölf Siegen aus zwölf Begegnungen an. Das alles mit einem tollen Torverhältnis von 138:1. Der ASC Leone liegt punktgleich auf Platz zwei, hat allerdings zwei Spiele mehr absolviert als die S04-Frauen.

RB Leipzig ist bei den Frauen in die Bundesliga aufgestiegen

Die Fußballerinnen von RB Leipzig sind bereits da, wo der BVB, Schalke und Bochum hinwollen. Die Leipzigerinnen haben vorzeitig die Meisterschaft in der 2. Bundesliga perfekt gemacht.

Die RB-Frauen profitierten vom 1:2 des FSV Gütersloh 2000 gegen den FC Ingolstadt am Sonntag. Mit 52 Punkten führt RB souverän das Klassement der 2. Bundesliga an.