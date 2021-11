Attacke auf Klubkollegin: PSG-Spielerin aus Gewahrsam entlassen

Frankreichs Fußball-Nationalspielerin Aminata Diallo ist am Donnerstagabend nach knapp 24 Stunden wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden.

Dies berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP nach einer entsprechenden Erklärung des Staatsanwalts. Die 26-Jährige war am Mittwoch in Zusammenhang mit einem gewalttätigen Angriff auf eine Teamkollegin bei Meister Paris St. Germain festgesetzt worden. Für PSG spielt auch die deutsche Nationalspielerin Sara Däbritz.

Bei der Betroffenen handelt es sich um Kheira Hamraoui, die ebenfalls in der französischen Auswahl aktiv ist. Laut der Fachzeitung L'Equipe soll die 31-Jährige am vergangenen Donnerstag nach einem Klub-Dinner mit Aminata Diallo nach Hause gefahren sein, als Unbekannte sie mit einer Eisenstange attackierten und ihr auf die Beine schlugen. Die Mittelfeldspielerin erlitt dabei Verletzungen an Oberschenkeln und Schienbeinen, sie soll aber keine gravierenden Schäden davongetragen haben.

Erinnerungen an Kerrigan und Gillooly

Ob Diallo hinter der Attacke auf Hamraoui steckt, ist noch ungeklärt. Eine Anklage gibt es bislang nicht. Zudem sitzt in Lyon im Zusammenhang mit der Tat ein Mann im Gefängnis, der in enger Verbindung zu Diallo steht.

Der Fall weckt Erinnerungen an einen der spektakulärsten Sportskandale: 1994 war die US-amerikanische Eiskunstläuferin Nancy Kerrigan von einem Attentäter mit einer Eisenstange am Knie verletzt worden. Auftraggeber war Jeff Gillooly, der damalige Ehemann von Kerrigans schärfster Rivalin Tonya Harding.